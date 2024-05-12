В Минобороны Украины призвали мобилизовать всю страну

На Украине необходимо мобилизовать всю страну, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина.

Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию

По его словам, после нового закона о мобилизации «спокойной жизни», которой до сих пор жила часть украинцев, приходит конец.

Отмечается, что при слабом противнике можно было допустить ситуацию, что кто-то из граждан отправлен на фронт, а кто-то нет. Однако с Россией Украина такого позволить себе не может, указал Лазуткин.

Ранее на Украине приняли закон о мобилизации заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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