В Минобороны Украины призвали мобилизовать всю страну

По его словам, после нового закона о мобилизации «спокойной жизни», которой до сих пор жила часть украинцев, приходит конец.

Отмечается, что при слабом противнике можно было допустить ситуацию, что кто-то из граждан отправлен на фронт, а кто-то нет. Однако с Россией Украина такого позволить себе не может, указал Лазуткин.

Ранее на Украине приняли закон о мобилизации заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

