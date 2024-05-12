В Минобороны Украины призвали мобилизовать всю страну
На Украине необходимо мобилизовать всю страну, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина.
По его словам, после нового закона о мобилизации «спокойной жизни», которой до сих пор жила часть украинцев, приходит конец.
Отмечается, что при слабом противнике можно было допустить ситуацию, что кто-то из граждан отправлен на фронт, а кто-то нет. Однако с Россией Украина такого позволить себе не может, указал Лазуткин.
Ранее на Украине приняли закон о мобилизации заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru