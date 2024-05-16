«Мобилизация не по указу»: Останина призвала изменить статус многодетных отцов

«Многодетной в России является семья, воспитывающая троих и более детей. Есть единый стандарт, который должен распространяться и на ведомственное законодательство. Но в законе о мобилизации от 1997 года многодетными признаются отцы, воспитывающие четверых детей до исполнения старшему ребенку 16 лет. Считаю странным, что закон о мобилизации противоречит указу президента. У нас единое правовое пространство, и мы должны его привести в соответствие, тем более в Год семьи. Указ должен быть одинаковым для всех», — сказала Останина.

При этом, отметила собеседница НСН, отсрочка должна действовать только при проведении частичной мобилизации.

«Если будет объявлена всеобщая мобилизация, ни о каких отсрочках речи быть не может. Но при проведении частичной мобилизации наиболее уязвимые категории населения должны быть защищены государством. Дети нуждаются в социальной защите не меньше, чем IT-специалисты, педагоги и ученые», — добавила она.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, которые имеют трех и более детей.

