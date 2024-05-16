«Мобилизация не по указу»: Останина призвала изменить статус многодетных отцов
Определение «многодетный отец» в законе о мобилизации противоречит указу президента, необходимо привести его в соответствие с единым правовым пространством, сказала НСН Нина Останина.
В законе о мобилизации необходимо изменить статус многодетных отцов, при этом отсрочка для них должна действовать лишь в период частичной мобилизации. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей. Об этом сообщается в думской электронной базе. Глава комитета Андрей Картаполов заявил, что сохранение такой отсрочки негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил России. Останина, будучи одним из авторов законопроекта, заявила, что будет настаивать на доработке закона. По ее словам, необходимо поменять в законе статус многодетных отцов и сохранить для них отсрочку в период частичной мобилизации.
«Многодетной в России является семья, воспитывающая троих и более детей. Есть единый стандарт, который должен распространяться и на ведомственное законодательство. Но в законе о мобилизации от 1997 года многодетными признаются отцы, воспитывающие четверых детей до исполнения старшему ребенку 16 лет. Считаю странным, что закон о мобилизации противоречит указу президента. У нас единое правовое пространство, и мы должны его привести в соответствие, тем более в Год семьи. Указ должен быть одинаковым для всех», — сказала Останина.
При этом, отметила собеседница НСН, отсрочка должна действовать только при проведении частичной мобилизации.
«Если будет объявлена всеобщая мобилизация, ни о каких отсрочках речи быть не может. Но при проведении частичной мобилизации наиболее уязвимые категории населения должны быть защищены государством. Дети нуждаются в социальной защите не меньше, чем IT-специалисты, педагоги и ученые», — добавила она.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, которые имеют трех и более детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин прибыл с визитом в Харбин
- «Сансара» и OQJAV записали новую версию песни ДДТ «Дождь»
- Проект «Горшенев» представил сингл «Мгновение» из второй части «Фауста»
- Российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв»
- Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей
- Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России
- Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана в СИЗО
- Маск: Политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ
- Экс-сотрудника одного из вузов МВД обвинили в даче взятки
- На летний Дягилевский фестиваль 90% билетов продали за один час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru