На Украине пригрозили уклонистам блокировкой банковских счетов

На Украине могут инициировать блокировку банковских счетов уклонистов и начать накладывать взыскания на их имущество, сообщает агентство «УНИАН» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Украины Андрея Осадчука.

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По его словам, в стране и раньше штрафовали за нарушение военного учета, однако с новым законом штрафы существенно вырастут. Закон может вступить в силу уже в мае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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