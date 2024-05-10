На Украине пригрозили уклонистам блокировкой банковских счетов
10 мая 202405:01
На Украине могут инициировать блокировку банковских счетов уклонистов и начать накладывать взыскания на их имущество, сообщает агентство «УНИАН» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Украины Андрея Осадчука.
По его словам, в стране и раньше штрафовали за нарушение военного учета, однако с новым законом штрафы существенно вырастут. Закон может вступить в силу уже в мае.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru