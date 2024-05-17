Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Отмечается, что под мобилизацию не попадают лица, совершившие убийства, преступления против основ национальной безопасности, а также педофилы, насильники и виновники ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков либо алкоголя.

Кроме того, в законе изложена процедура прохождения осужденными медкомиссии и получения их согласия на мобилизацию. Кроме того, согласиться на принятие осужденных должны дать командиры подразделений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что новая мобилизация не поможет Украине усилить ряды ВСУ.

