Слово «мобилизация» стало словом года на Украине
Словарь современного украинского сленга «Мыслово» выбрал слово «мобилизация» словом 2023 года на Украине, сообщает «РЕН ТВ».
По словам авторов словаря, мобилизация была в центре внимания на протяжении всего прошлого года, а в декабре интерес к этому слову достиг пика, так как украинские власти внеси в Верховную Раду связанный с мобилизацией проект закона.
На втором месте оказалось слово «контрнаступ». При этом авторы словаря признали, что контрнаступление получило больше медийной поддержки, чем материально-техническое обеспечение, и в итоге провалилось.
Ранее стало известно, что на Украине готовятся обновить условия пополнения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слово «мобилизация» стало словом года на Украине
- Мощные взрывы раздались в Днепропетровске
- Минобороны РФ заявило об уничтожении шести украинских ракет «Нептун» над Черным морем
- Дания перенесла на полгода передачу Украине истребителей F-16
- СМИ: США скоро не смогут обеспечивать Украину ракетами для Patriot
- СМИ назвали причину смерти внука Хрущева
- Собянин: Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» посетили 260 тыс человек
- В Московской области назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске
- В Италии реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов
- Ирак собирается вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru