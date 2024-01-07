Слово «мобилизация» стало словом года на Украине

Словарь современного украинского сленга «Мыслово» выбрал слово «мобилизация» словом 2023 года на Украине, сообщает «РЕН ТВ».

Провальная мобилизация: На Украине готовятся обновить условия пополнения армии

По словам авторов словаря, мобилизация была в центре внимания на протяжении всего прошлого года, а в декабре интерес к этому слову достиг пика, так как украинские власти внеси в Верховную Раду связанный с мобилизацией проект закона.

На втором месте оказалось слово «контрнаступ». При этом авторы словаря признали, что контрнаступление получило больше медийной поддержки, чем материально-техническое обеспечение, и в итоге провалилось.

Ранее стало известно, что на Украине готовятся обновить условия пополнения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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