«Хоть людей вывози!» Что американцы оставили России в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя начало эвакуации помогавших США афганцев в своем Telegram-канале, вспомнила писателя-сатирика Михаила Жванецкого: «Отрегулировал. Всё вот так – хоть не приходи, полный порядок». И далее добавила: «Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так».

Ранее Байден объявил о «завершении миссии» США в Афганистане. Вывод американских войск, пребывавших в стране с 2001 года, должен завершиться до конца августа. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что вывод американского контингента из Афганистана является ошибкой, сообщает РБК. В своей речи он как раз указал на то, что помогавшие американским военным и силам НАТО переводчики и другие люди «остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям», а афганских девушек и женщин теперь ожидают «невыразимые страдания». «Это разбивает мне сердце», - подчеркнул Буш-младший.

Американцы уходят из США на фоне усиления исламистского движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией и запрещено. Талибы отбивают у официальных властей Афганистана новые населенные пункты и погранзаставы и, по их собственным оценкам, контролируют уже 85% территории страны.

После вывода американских войск из Афганистана увеличился риск проникновения на территорию Афганистана террористических группировок, в частности боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Однако бывший член комитета Совета Федерации России по международным делам, депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия не собирается привлекать миротворческий контингент в Афганистан.

«Мы даже близко на эту тему не размышляем, об этом говорил наш министр иностранных дел. Это абсурдно сегодня, своим личным военным присутствием каким-то образом влиять на политическую ситуацию в Афганистане. В отличие от американцев мы в данном случае выступаем именно за политический диалог. Хотим мы или не хотим, нравится нам или не нравится, талибы сейчас политическая и военная сила, с которой мы не можем не считаться», - заявил он.

Вместе с тем Москве приходится договариваться с местными террористами - всё тем же «Талибаном», который уже пообещал не пустить «конкурентов» из ИГ на свою территорию. Чтобы разъяснить всему свету свои миролюбивые планы, талибы на днях приезжали в Москву: переговоры с ними российские власти ведут официально.

И всё же лучше вести мирные переговоры, в том числе и с организациями, которые признаны террористическими, согласился президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».