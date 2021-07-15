«Хоть людей вывози!» Что американцы оставили России в Афганистане
Судя по примеру американцев, Москва не должна отправлять в Афганистан военные силы, в том числе миротворческие, считают эксперты.
США на этой неделе планируют начать эвакуацию афганцев, которые помогали американцам, сообщило Associated Press. Ранее президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме говорил, что такая эвакуация начнется в июле. Как передает ТАСС, всего помощь американцам во время пребывания их военного контингента в Афганистане оказывали 18 тысяч граждан этой страны, многие работали переводчиками. Теперь они, как и члены их семей, находятся в очереди на получение миграционной визы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя начало эвакуации помогавших США афганцев в своем Telegram-канале, вспомнила писателя-сатирика Михаила Жванецкого: «Отрегулировал. Всё вот так – хоть не приходи, полный порядок». И далее добавила: «Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так».
Ранее Байден объявил о «завершении миссии» США в Афганистане. Вывод американских войск, пребывавших в стране с 2001 года, должен завершиться до конца августа. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что вывод американского контингента из Афганистана является ошибкой, сообщает РБК. В своей речи он как раз указал на то, что помогавшие американским военным и силам НАТО переводчики и другие люди «остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям», а афганских девушек и женщин теперь ожидают «невыразимые страдания». «Это разбивает мне сердце», - подчеркнул Буш-младший.
Американцы уходят из США на фоне усиления исламистского движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией и запрещено. Талибы отбивают у официальных властей Афганистана новые населенные пункты и погранзаставы и, по их собственным оценкам, контролируют уже 85% территории страны.
После вывода американских войск из Афганистана увеличился риск проникновения на территорию Афганистана террористических группировок, в частности боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Однако бывший член комитета Совета Федерации России по международным делам, депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия не собирается привлекать миротворческий контингент в Афганистан.
«Мы даже близко на эту тему не размышляем, об этом говорил наш министр иностранных дел. Это абсурдно сегодня, своим личным военным присутствием каким-то образом влиять на политическую ситуацию в Афганистане. В отличие от американцев мы в данном случае выступаем именно за политический диалог. Хотим мы или не хотим, нравится нам или не нравится, талибы сейчас политическая и военная сила, с которой мы не можем не считаться», - заявил он.
Вместе с тем Москве приходится договариваться с местными террористами - всё тем же «Талибаном», который уже пообещал не пустить «конкурентов» из ИГ на свою территорию. Чтобы разъяснить всему свету свои миролюбивые планы, талибы на днях приезжали в Москву: переговоры с ними российские власти ведут официально.
И всё же лучше вести мирные переговоры, в том числе и с организациями, которые признаны террористическими, согласился президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Со всеми организациями, в том числе с террористическими, все сильные государства в случае необходимости вели, ведут и будут вести гласные и негласные переговоры. Проведение нескольких раундов дипломатических переговоров и достижение договоренностей всегда выгоднее, чем ведение победоносной войны. Потому что это связано с совершенно разными финансовыми затратами, политическими, репутационными рисками, и возможными человеческими потерями. На сегодняшний день талибы представляют в Афганистане серьезную политическую силу. Учитывая близость нахождения Афганистана к границам РФ, и проблемы, связанные с данным регионом, государство не может не согласовывать определенные политические, военные и другие позиции с лидерами тех политических сил, которые в ближайшее время могут занять в Афганистане лидирующие позиции. Развитие военного конфликта и приближение его к территории России нам совершенно не нужны», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов объяснил «стратегической необходимостью» контакты Москвы с движением талибов.
Пока Россия получила от талибов важные заверения по вопросу безопасности - как для себя, так и для своих союзников по ОДКБ, констатирует со своей стороны Морозов. Остается надеяться, что на этот раз террористы свои обещания сдержат.
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