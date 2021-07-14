«В отличие от США». В Госдуме заявили о невмешательстве в дела Афганистана
Депутат Госдумы РФ Олег Морозов рассказал о достигнутых договоренностях с талибами.
Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а переговоры с талибами ведет для обеспечения собственной безопасности и безопасности союзников по ОДКБ, заявил бывший член комитета Совета Федерации России по международным делам, депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Накануне спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия уже семь лет контактирует с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ).
«Это внутреннее дело Афганистана, мы во внутренние дела Афганистана не вмешиваемся, афганский народ вправе сам решать, какая ему нужна власть. И как это они будут решать – договорятся или каким-то другим способом – это их дело. Конечно, мы за диалог, конечно, мы за прекращение насилия, за то, чтобы все проблемы решались политическим путем, но это не значит, что мы будем туда каким-то образом вмешиваться и вставать на чью-то сторону», - заявил Морозов.
По его словам, основная цель диалога достигнута - талибы официально заявили об отсутствии мотивов вторгаться на российскую территорию, и теперь диалог необходимо выстроить с властями Афганистана.
«Мы не делаем ставку на талибов, мы выстраиваем с ними диалог именно для того, чтобы, во-первых, убедить их в необходимости искать политические решения внутри Афганистана с официальной законной властью, с которой они сейчас конфликтуют. Во-вторых, получить твердое заверение по поводу нашей собственной безопасности и безопасности наших союзников по ОДКБ. Для этого и был организован этот визит делегации талибов в Москву. В части второго вопроса мы такие подтверждения получили, они пока являются устными публичными заверениями, но это хороший шаг вперед. Талибы заверили нас, что не собираются вторгаться на территорию России и на территорию наших союзников. В отличие от американцев мы в данном случае выступаем именно за политический диалог. Хотим мы или не хотим, нравится нам или не нравится, талибы сейчас политическая и военная сила, с которой мы не можем не считаться», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Россия не собирается привлекать миротворческий контингент в Афганистан, даже с учетом вывода из региона американских войск, отметил депутат.
«Мы даже близко на эту тему не размышляем, об этом говорил наш министр иностранных дел. Это абсурдно сегодня, своим личным военным присутствием каким-то образом влиять на политическую ситуацию в Афганистане», - добавил он.
Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что визит в Москву делегации «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) является очень сильным шагом, призванным обезопасить азиатские рубежи России.
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