Рост зарплат в следующем году может оказаться ниже 1% с учетом инфляции. Об этом заявила маркетолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru.

Как отметила эксперт, по официальным прогнозам и текущим тенденциям в 2027 году в Москве темпы роста зарплаты замедлятся. Номинальный рост может составить примерно 8%.

«Официальный прогноз правительства Москвы: согласно планам, опубликованным в конце 2025 года, ожидается, что среднегодовая номинальная заработная плата в 2027 году увеличится с прогнозируемых в 2026-м 196 647 рублей до 213 362 рублей. Тем не менее, в следующем году реальный рост заработной платы может оказаться ниже 1%. Это связано со снижением ожиданий компаний», — пояснила Егорова.

Маркетолог обратила внимание на усиление роста затрат предприятий, при котором гонка зарплат затихает. Готовность работодателей повышать оплату труда падает.

Согласно данным Минэкономразвития, по всей России темпы роста номинальной зарплаты в 2027 году снизятся с двузначных показателей до 6,8%. Известно, что с 1 января зарплаты сотрудников федеральных учреждений повысят на 8%.

Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в эфире НСН рассказал, что российские компании стараются экономить, поэтому повышать зарплаты всем подряд становится невыгодно.

