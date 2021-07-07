«Хуже ИГИЛ». В России оценили военные риски из-за талибов в Афганистане

- Какие военные ресурсы сейчас есть у России в Таджикистане?

- Это бывшая 201-я мотострелковая дивизия, которая существовала в СССР и которой Таджикистан и планета Земля обязаны тем, что в Средней Азии в 90-е годы не появилось нового государства религиозных радикалов. Когда Таджикистан рухнул в гражданскую войну, между религиозными радикалами и светскими властями начались столкновения, и 201-й дивизии удалось усмирить конфликт.

И с тех пор она там стоит, и, по сути, стабилизирует ситуацию. Это очень мощный воинский контингент, в том числе сейчас, который достаточно быстро получает новое вооружение и снаряжение. И действительно: для стабилизации ситуации в Средней Азии эту дивизию очень легко и достаточно эффективно можно использовать в качестве арматуры, которая будет скреплять государства Средней Азии с помощью военной силы.

- О чем говорит заявление Лаврова насчет возможного усиления этой военной базы?

- По сути, это красная линия для талибов: «В Афганистане можете резвиться, но если захотите сделать это на нашей территории, затронуть уже наши интересы, начнется соответствующая реакция, а возможности к такой реакции у нас вполне есть и вполне серьезные». Переговоры ведутся Россией с позиции силы, которая у нее есть в Средней Азии. И слова Лаврова следует воспринимать как щелчок револьвера в кобуре, когда мы напоминаем нашим партнерам по переговорам, что мы не просто излагаем другие пожелания, а можем воплощать их в жизнь и, если потребуется, то силой.

- Насколько боеспособны талибы? Можно ли об этом судить по отступлению афганских вооруженных сил?

- Как террористическая группировка талибы очень боеспособны. Мне кажется, что сейчас они сила более серьезная, чем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) на пике своего существования. Потому что они опираются на ресурс крупной страны с большой аудиторией, населением. То есть если сейчас затевать операцию по силовому разгрому «Талибана», то в 2001 году американцы вот попробовали. И сейчас война закончилась известно чем.

Но надо понимать, что врываться в Афганистан и пытаться еще раз разгромить «Талибан» военной силой в ближайшее время никто не будет. Талибы, к сожалению, сейчас такая сила, с которой придется договариваться. Конечно, «Талибан» - это террористическая организация без всяких натяжек, но эта террористическая организация есть в реальности, нам с ней жить, и жить еще, вероятно, очень долго. Дело даже не в том, что они могут что-то завоевать, а в том, что они могут дестабилизировать обстановку в очень широком спектре мест, стран и регионов. И задача уничтожить движение – быстро она не решаема.

- Как изменился баланс сил в регионе после ухода США из Афганистана?