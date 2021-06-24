«Баба-яга джихада». Чем опасно для России обострение в Афганистане
Россия пытается заигрывать с талибами, но для неё это может обернуться терактами, заявил политолог Алексей Серенко в интервью «Радиоточке НСН».
«Движение Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) наращивает активность у границ Таджикистана. Боевики захватили приграничный пункт Шерхан-Бандар, сообщает таджикское агентство Asia-Plus. Пикантности ситуации прибавляет встреча в Душанбе 22-23 июня секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В том числе там присутствует секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который уже прокомментировал текущую ситуацию в регионе. По его словам, «деградация обстановки в Афганистане прогрессирует по мере вывода воинских контингентов США и НАТО». Вывод войск США и НАТО начался 1 мая и продолжится до сентября.
Политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вывод американского контингента из Афганистана не влияет на ситуацию в регионе. Он объяснил, чем афганский экстремизм опасен для России, и призвал российские власти вести себя в Афганистане так же, как и в Сирии.
- Действительно ли вывод войск США из Афганистана «развязал руки» талибам?
- Ситуация в регионе действительно нестабильная, но, по большому счету, это не зависит от того, присутствуют на территории Афганистана американцы или нет. США больше года не принимают участия в боевых действиях в регионе, так что де-факто они ушли из Афганистана больше года назад. На боевую обстановку это давно не влияет. Разница вот в чем: раньше борьбу с «Талибаном» представляли, как борьбу с терроризмом, борьбу с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Но с уходом американцев эта война обозначила свою главную сущность – это фактически афгано-пакистанский вооруженный конфликт, который ведется гибридными средствами. Отряды «Талибана» представляют собой силы, подконтрольные пакистанским спецслужбам.
- Какие цели сейчас у «Талибана»?
- Цели талибов – это цели Пакистана. У талибов нет своих целей. Они являются неполноценным политическим субъектом. Они полностью подконтрольны пакистанской армии и разведке. Цель «Талибана» и Пакистана одна – захватить власть в Кабуле и сформировать правительство, подконтрольное Исламабаду. Других целей там нет. Все остальное - это пропагандистская шумиха, рекламные лозунги насчет исламской системы, возвращения шариата и так далее. Это уже дело техники.
- Как нападение на таможенный и торговый пункт на границе с Таджикистаном повлияет на ситуацию в регионе?
- Сегодняшний выход талибов на границу с Таджикистаном не нужно драматизировать, потому что талибы в афганской провинции Бадахшан не меньше десяти лет контролируют часть пограничных участков между Афганистаном и Таджикистаном. Так что на самом деле это сообщение, которое распространила пресс-служба Таджикистана, и которое неожиданно вызвало сенсационную реакцию у нас, на самом деле сенсацией не является. Говорить, что случилось что-то невероятное? Нет, это не тот эпизод, который влияет на стратегическую ситуацию.
- Тогда с чем связана возросшая активность боевиков?
- Последние три недели талибы пытаются взять реванш за майские поражения, которые они потерпели от афганских силовиков на юге страны в провинциях Гильменд, Нимроз, Кандагар и Нангархар на востоке Афганистана. В течение июня талибы при поддержке пакистанской армии перебросили серьезные резервы из Пакистана. Там постоянно происходит вербовка наемников, волонтеров, добровольцев для войны. На стороне «Талибана» сегодня участвуют несколько тысяч граждан Пакистана, в том числе военнослужащие. По данным афганских силовиков, за последние две недели в боях погибло более шести сотен пакистанских солдат, воюющих в рядах «Талибана», и около десятка пакистанских офицеров запаса, выполнявших функцию полевых командиров талибов.
- Какие угрозы в перспективе возникнут для соседних стран? И когда?
- Любая война под боком - это всегда угроза. Не важно, в Афганистане она, на Украине или где-то еще. Любой неспокойный сосед - всегда проблема. Думаю, что угрозы переноса военных действий в Центральную Азию не существует. Угроза, которая может иметь среднесрочный характер, - это рост популярности талибов среди непуштунских этносов Афганистана. (Пуштуны – народ, составляющий больше трети населения Афганистана – прим. НСН). В первую очередь среди узбеков. В меньшей степени среди таджиков. Насколько мне известно, те уезды, которые были в последние недели взяты под контроль талибами на севере Афганистана, являются территорией достаточно компактного проживания афганских узбеков. А мы знаем, что между узбеками в Афганистане и узбеками в Узбекистане существуют тесные связи и даже дальнеродственные отношения. Этнические связи очень крепкие.
Росту популярности «Талибана» способствуют некоторые дипломаты и в России, и в Америке, которые всячески их легитимизируют, приглашая на переговоры, в гости, и этим поднимают политическую репутацию талибов, в том числе и в исламском мире. Это может привести к тому, что молодые радикалы в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане могут воспринять «Талибан» как объект для подражания. То есть они могут стремиться не только уехать в Афганистан воевать в рядах «Талибана», но могут попробовать запустить аналогичный проект у себя на родине. То есть угроза - непрямая экспансия боевиков: «А бабу-ягу джихада вырастим в своем коллективе сами».
- Есть ли в таком случае угроза для России?
- Через пропаганду «Талибан» может оказывать влияние и на русских мусульман. А поскольку «Талибан» является структурой, родственной «Аль-Каиде» - это фактически две однородные структуры - угроза очень серьезная на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Эта рекламно-информационная кампания, которую ведет «Талибан», в том числе и воздействие на русскоязычных мусульман, имеет более серьезную угрозу, чем взятие пограничных пунктов в Северном Афганистане. Пограничные пункты афганская армия когда-нибудь отобьет, а эта «реклама» никуда не денется.
- К чему же в таком случае нам готовиться?
- России это опасно, в первую очередь, потому, что Россия, на мой взгляд, не имеет внятной стратегии в отношении Афганистана. Та стратегия, которой придерживалась Москва, когда западный, американский контингент находился в Афганистане, это была одна эпоха. Сейчас эпоха меняется. Западный контингент уходит. А вот перемен в российской стратегии особо не видно. Я считаю, что российское правительство недооценивает афганское правительство и силы безопасности. Отсутствует надежное, полноценное, эффективное взаимодействие между Россией и афганским правительством и вооруженными силами. Я думаю, что это ошибочная линия, потому что Москве сегодня в отношении Афганистана нужно придерживаться той же линии, что в отношении Сирии. То есть поддержка действующей власти, действующего правительства, действующей армии в борьбе с джихадистами и террористами. Хотя это и разные конфликты, разные регионы.
Пока Россия придерживается иной модели, связанной с заигрыванием с некоторыми функционерами «Талибана». Для меня эти заигрывания очень непонятны, потому что талибы формально находятся в состоянии войны с Россией, которую они объявили Москве еще в 2000 году. С тех пор они эти слова обратно не взяли. И второй момент: рост авторитета любых джихадистских структур, любой джихадистской мифологии, любой джихадистской пропаганды объективно опасен для России, на территории которой проживает несколько миллионов мусульман. Это главное.
- Тогда почему российские политики занимают такую позицию?
- Мы используем афганские «страшилки», чтобы укреплять наши отношения с республиками Центральной Азии. Но это лишь часть задач, которая стоит перед Россией. Наша главная стратегическая задача – борьба с джихадизмом как звериной террористической формой радикального ислама.
Заигрывать с этой идеологией очень опасно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Американцы заигрывали с джихадизмом в 80-е годы, когда спонсировали мождахедов, воюющих с советской армией в Афганистане. Дело кончилось плохо. Вплоть до того, что в конечном итоге вырастили такого монстра как «Аль-Каида», который нанес удар по самой Америке, атаковав башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Вот это заигрывание некоторых российских политиков с талибами может закончиться тем же самым. Только уже с потерями для Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Обязательную вакцинацию вводят в Волгоградской области
- В Москве отменили музыкальный фестиваль «Жара»
- Эпидемиолог Минздрава призвал к вакцинации детей от COVID-19
- Чемезов назвал дату старта производства Ил-114-300 с российским двигателем
- Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет жара
- Евросоюз принял санкции против экономики Белоруссии
- Стало известно место будущей работы Поклонской
- В Новосибирске сотрудник полиции ограбил мужчину
- Краснодарский край с 1 августа закроется для непривитых туристов
- Защита потерпевших в смертельном ДТП с участием Ефремова считает, что ему рано смягчать приговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru