«Баба-яга джихада». Чем опасно для России обострение в Афганистане

- Действительно ли вывод войск США из Афганистана «развязал руки» талибам?

- Ситуация в регионе действительно нестабильная, но, по большому счету, это не зависит от того, присутствуют на территории Афганистана американцы или нет. США больше года не принимают участия в боевых действиях в регионе, так что де-факто они ушли из Афганистана больше года назад. На боевую обстановку это давно не влияет. Разница вот в чем: раньше борьбу с «Талибаном» представляли, как борьбу с терроризмом, борьбу с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Но с уходом американцев эта война обозначила свою главную сущность – это фактически афгано-пакистанский вооруженный конфликт, который ведется гибридными средствами. Отряды «Талибана» представляют собой силы, подконтрольные пакистанским спецслужбам.

- Какие цели сейчас у «Талибана»?

- Цели талибов – это цели Пакистана. У талибов нет своих целей. Они являются неполноценным политическим субъектом. Они полностью подконтрольны пакистанской армии и разведке. Цель «Талибана» и Пакистана одна – захватить власть в Кабуле и сформировать правительство, подконтрольное Исламабаду. Других целей там нет. Все остальное - это пропагандистская шумиха, рекламные лозунги насчет исламской системы, возвращения шариата и так далее. Это уже дело техники.

- Как нападение на таможенный и торговый пункт на границе с Таджикистаном повлияет на ситуацию в регионе?

- Сегодняшний выход талибов на границу с Таджикистаном не нужно драматизировать, потому что талибы в афганской провинции Бадахшан не меньше десяти лет контролируют часть пограничных участков между Афганистаном и Таджикистаном. Так что на самом деле это сообщение, которое распространила пресс-служба Таджикистана, и которое неожиданно вызвало сенсационную реакцию у нас, на самом деле сенсацией не является. Говорить, что случилось что-то невероятное? Нет, это не тот эпизод, который влияет на стратегическую ситуацию.

- Тогда с чем связана возросшая активность боевиков?

- Последние три недели талибы пытаются взять реванш за майские поражения, которые они потерпели от афганских силовиков на юге страны в провинциях Гильменд, Нимроз, Кандагар и Нангархар на востоке Афганистана. В течение июня талибы при поддержке пакистанской армии перебросили серьезные резервы из Пакистана. Там постоянно происходит вербовка наемников, волонтеров, добровольцев для войны. На стороне «Талибана» сегодня участвуют несколько тысяч граждан Пакистана, в том числе военнослужащие. По данным афганских силовиков, за последние две недели в боях погибло более шести сотен пакистанских солдат, воюющих в рядах «Талибана», и около десятка пакистанских офицеров запаса, выполнявших функцию полевых командиров талибов.

- Какие угрозы в перспективе возникнут для соседних стран? И когда?

- Любая война под боком - это всегда угроза. Не важно, в Афганистане она, на Украине или где-то еще. Любой неспокойный сосед - всегда проблема. Думаю, что угрозы переноса военных действий в Центральную Азию не существует. Угроза, которая может иметь среднесрочный характер, - это рост популярности талибов среди непуштунских этносов Афганистана. (Пуштуны – народ, составляющий больше трети населения Афганистана – прим. НСН). В первую очередь среди узбеков. В меньшей степени среди таджиков. Насколько мне известно, те уезды, которые были в последние недели взяты под контроль талибами на севере Афганистана, являются территорией достаточно компактного проживания афганских узбеков. А мы знаем, что между узбеками в Афганистане и узбеками в Узбекистане существуют тесные связи и даже дальнеродственные отношения. Этнические связи очень крепкие.

Росту популярности «Талибана» способствуют некоторые дипломаты и в России, и в Америке, которые всячески их легитимизируют, приглашая на переговоры, в гости, и этим поднимают политическую репутацию талибов, в том числе и в исламском мире. Это может привести к тому, что молодые радикалы в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане могут воспринять «Талибан» как объект для подражания. То есть они могут стремиться не только уехать в Афганистан воевать в рядах «Талибана», но могут попробовать запустить аналогичный проект у себя на родине. То есть угроза - непрямая экспансия боевиков: «А бабу-ягу джихада вырастим в своем коллективе сами».