В МИДе объяснили контакты Москвы с талибами

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал РИА Новости, зачем Москва начала устанавливать контакты с представителями «Движения Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). По его словам, в этом была стратегическая необходимость.

Кабулов подчеркнул, что Москва предвидела ситуацию, которая сложится после ухода войск США из Афганистана.

«Семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов. Там была сеть американских военных баз, и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано», — отрезал Кабулов.

Он считает, что в случае, если бы Россия загодя не стала вести переговоры с талибами, делать это сейчас было бы гораздо сложнее. «Сейчас Москва может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — заключил дипломат.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер назвал визит в Москву делегации «Талибана» очень сильным шагом, призванным обезопасить азиатские рубежи России.

