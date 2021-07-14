Буш раскритиковал вывод американских войск из Афганистана
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что решение действующего главы государства Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана является ошибкой, сообщает РБК.
По его мнению, помогавшие американским военным и силам НАТО переводчики и другие люди «остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям», а афганских девушек и женщин теперь ожидают «невыразимые страдания».
«Это разбивает мне сердце», - подчеркнул Буш-младший.
Приказ о вводе американских войск в Афганистан Джордж Буш-младший отдал в 2001 году после терактов 11 сентября. Объявленная им операция «Несокрушимая свобода», нацеленная на уничтожение террористов, была официально завершена в 2014 году.
О выводе американских военных из Афганистана президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года, сообщает RT. По его словам, военная миссия завершится 31 августа.
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