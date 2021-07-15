Захарова оценила ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона начать эвакуацию помогавших им афганцев цитатой писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
«Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
По ее словам, США такую демократию в Афганистане отрегулировали, что хоть народ вывози, «и не приходи, все вот так».
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что руководство страны в июле начнет эвакуацию афганцев, которые поддерживали США. Об этом глава государства заявил на выступлении в Белом доме, посвященном выводу американского военного контингента из Афганистана.
Всего содействие американцам оказывали 18 тысяч граждан Афганистана, многие из них работали в качестве переводчиков. Также в очереди находятся около 53 тысяч членов их семей.
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