США объявили об эвакуации афганцев, помогавших американскому военному контингенту

Руководство США в июле начнет эвакуацию афганцев, которые поддерживали США. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме, посвященном выводу американского военного контингента из Афганистана.

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"Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", - цитирует Байдена ТАСС.

По словам президента, власти США уже одобрили 2,5 тысячи заявок на иммиграционные визы. При этом менее половины претендентов готовы покинуть Афганистан.

Агентство передает, что всего содействие американцам оказывали 18 тысяч граждан Афганистана, многие из них работали в качестве переводчиков. Также в очереди находятся около 53 тысяч членов их семей.

Американские правозащитники и законодатели предлагают Байдену направить эвакуированных из Афганистана на тихоокеанский остров Гуам в составе США. При этом выезд из страны не гарантирует выдачу визы и отсутствие депортации.