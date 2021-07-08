США объявили об эвакуации афганцев, помогавших американскому военному контингенту
Руководство США в июле начнет эвакуацию афганцев, которые поддерживали США. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме, посвященном выводу американского военного контингента из Афганистана.
"Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", - цитирует Байдена ТАСС.
По словам президента, власти США уже одобрили 2,5 тысячи заявок на иммиграционные визы. При этом менее половины претендентов готовы покинуть Афганистан.
Агентство передает, что всего содействие американцам оказывали 18 тысяч граждан Афганистана, многие из них работали в качестве переводчиков. Также в очереди находятся около 53 тысяч членов их семей.
Американские правозащитники и законодатели предлагают Байдену направить эвакуированных из Афганистана на тихоокеанский остров Гуам в составе США. При этом выезд из страны не гарантирует выдачу визы и отсутствие депортации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Лесные пожары в Челябинской области заняли более 900 гектаров
- США объявили об эвакуации афганцев, помогавших американскому военному контингенту
- Самолёт, на борту которого находились девять человек, разбился в Швеции
- Главу подмосковного отдела полиции задержали за подготовку убийства предпринимателя
- Учёный рассказал об условиях содержания пациентов с COVID-19
- Хуснуллин заявил, что ливни заполнили водохранилища Крыма на два года
- Врач рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
- Трихолог рассказала, как защитить волосы во время и после коронавируса
- В петербургской больнице произошел пожар
- Депутат Мособлдумы назвал условия смягчения антиковидных ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru