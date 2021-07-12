Не боевики, а «элита». Эксперт оправдал визит «Талибана» в Москву

«Эвакуация дипломатов из любой страны, на территории которой происходит военный конфликт, – это норма. Вопрос – о чем велись переговоры, и какие могут быть достигнуты договоренности. Вариантов договоренностей может быть очень много. Если мы заглянем хотя бы на 100 лет назад, после революции Ленин, несмотря на все сложности гражданской войны и ситуацию в стране, пошел на соответствующие договоренности с шахом Афганистана и укрепил его позиции тогда, чтобы не допустить очередного удара Антанты со стороны «азиатского подбрюшья» нашей страны. Поэтому любой руководитель на любом историческом этапе должен об этом думать. И это очень сильный и правильный шаг», - сказал Линдер.

По его словам, в переговорах с террористами нет ничего необычного, и этим гласно или негласно занимаются все ведущие мировые державы.

«Со всеми организациями, в том числе с террористическими, все сильные государства в случае необходимости вели, ведут и будут вести гласные и негласные переговоры. Проведение нескольких раундов дипломатических переговоров и достижение договоренностей всегда выгоднее, чем ведение победоносной войны. Потому что это связано с совершенно разными финансовыми затратами, политическими, репутационными рисками, и возможными человеческими потерями. На сегодняшний день талибы представляют в Афганистане серьезную политическую силу. Учитывая близость нахождения Афганистана к границам РФ, и проблемы, связанные с данным регионом, государство не может не согласовывать определенные политические, военные и другие позиции с лидерами тех политических сил, которые в ближайшее время могут занять в Афганистане лидирующие позиции. Развитие военного конфликта и приближение его к территории России нам совершенно не нужны. Лучше вести переговоры. Здесь нет ничего необычного», - считает президент Международной контртеррористической ассоциации.

По его словам, если Россия не договорится с талибами, может дойти и до применения военной силы, однако в Москву приезжали не боевики, а переговорщики, нацеленные на дипломатическое решение вопросов.

«Неспроста были приглашены представители не военного крыла, а структуры, отвечающей за дипломатические переговоры. Не надо путать обычных боевиков с руководителями элитного уровня, имеющими соответствующее гуманитарное образование и владеющими дипломатическими методами общения на международном уровне. Переговоры могут вестись с любой политической силой. В случае возникновения любого военного конфликта государство имеет право отвечать всеми возможными ему способами вплоть до применения вооруженных сил или сил спецопераций, как на своей территории, так и на сопредельной. Но на первом этапе – это всегда возможность принятия мирного решения и нахождения тех реперных точек, которые позволят снизить военный, террористический и иной политический накал во взаимоотношениях с соседями. Если желаемые договоренности не будут достигнуты, тогда будут применяться другие дипломатические, государственные, военные и специальные методы в обеспечении безопасности наших южных границ. Сравнивать талибов с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) я бы не стал. С разными крыльями ИГИЛ и американцы, и многие другие страны вели переговоры. А наши, во время нахождения в Афганистане, вели переговоры с моджахедами и представителями других группировок. То же самое происходит и в Испании, и в Ирландии, и в Латинской Америке», - заключил собеседник НСН.