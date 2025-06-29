«Гражданская война и уничтожение Сербии»: В Белграде вновь вспыхнули волнения
В этот раз на митинги в центре столицы Сербии пришли примерно 36 тысяч человек.
В сербской столице вновь прошли массовые протесты. Митингующие призвали к проведению досрочных выборов в парламент Сербии и заявили о намерении уничтожить страну. Митингующие устроили столкновения с полицией. Нескольких человек задержали. Есть пострадавшие с обеих сторон.
ПРОТЕСТЫ В СЕРБИИ
Накануне в столице Сербии Белграде вспыхнули протесты. Митингующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре города и прилегающие к ней улицы. В акции приняли участие около 36 тысяч человек, передает РИА Новости.
Сообщалось, что многие протестующие пришли на площадь с плакатами и национальными флагами. Они свистели, гудели в вувузелы и скандировали лозунг протестов «Пумпай!», что означает «Качай». Митингующие выступили за проведение досрочных парламентских выборов в стране и объявили о намерении уничтожить Сербию.
«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», - написала в одной из соцсетей экс-премьер Сербии Ана Брнабич.
28 июня в 21:00 (в 22:00 по московскому времени) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом.
СТОЛКНОВЕНИЯ С ПОЛИЦИЕЙ
По данным РИА Новости, митингующие бросали бутылки с водой в кордон жандармерии на улице Краля Милана около здания администрации президента. Демонстранты также бросали в полицию камни, фаеры, петарды и скандировать агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
В ответ полицейские применили к протестующим силу, используя щиты и дубинки. Силовикам удалось вытеснить митингующих с улицы Кнеза Милоша. Глава МВД Сербии осудил нападение участников акции протеста на правоохранителей и обещал задержать всех причастных.
«Несколько десятков нарушителей задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь», - приводит слова директора полиции Сербии Драгана Васильевича пресс-служба ведомства.
Сам президент Сербии Александр Вучич еще до проведения митингов говорил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов. Глава МВД Ивица Дачич накануне призвал митингующих не нападать на сотрудников полиции и госструктуры.
ПРИЧИНЫ И ТРЕБОВАНИЯ
В ноябре 2024 года в Сербии вспыхнули протесты. Это произошло после гибели 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Тогда студенты и оппозиционеры потребовали расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.
Протестные акции продолжались несколько месяцев с определенной периодичностью. Позже министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич подал в отставку. Однако новая волна массовых протестов прокатилась по стране в марте 2025 года, когда на улицы Белграда вышли свыше 30 тысяч человек.
В мае 2025 года протестующие потребовали проведения досрочных парламентских выборов. Такое решение было принято в студенческих органах самоуправления. Ана Брнабич отвергла это требование, указав на то, что решение о назначении даты волеизъявления по закону принимает президент республики.
Тогда преподаватели сербских высших учебных заведений передали в администрацию президента «академическую петицию» с требованием о назначении даты досрочных парламентских выборов. Ее подписали около 1,5 тысячи преподавателей и профессоров. В свою очередь Александр Вучич назвал эту петицию «бессмысленной глупостью».
«Выборы будут, когда в этом возникнет потребность, а народ пусть думает о повышении зарплат, пенсий и том, как дальше бороться и работать», - заявил президент Сербии в эфире «Pink TV».
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова считает, что массовые протесты в Сербии носили оппозиционный характер, а нынешняя оппозиция в стране имеет прямую поддержку из США и Европы.
«Власти уверены, что это Западу выгодно сменить власть в Сербии, чтобы присоединить страну к антироссийским санкциям. У Вучича на политической арене есть явные оппоненты, которые имеют зарубежную поддержку, и в США, и в Европе. Например, бывший мэр Белграда и другие лидеры оппозиции. Главным триггером недовольства внутри страны остается вопрос с Косово. Именно это недовольство очень сложно разрешить формально», - сказала она в беседе с НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота.
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