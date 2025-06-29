«Гражданская война и уничтожение Сербии»: В Белграде вновь вспыхнули волнения

В этот раз на митинги в центре столицы Сербии пришли примерно 36 тысяч человек. 

В сербской столице вновь прошли массовые протесты. Митингующие призвали к проведению досрочных выборов в парламент Сербии и заявили о намерении уничтожить страну. Митингующие устроили столкновения с полицией. Нескольких человек задержали. Есть пострадавшие с обеих сторон.

«Возможны провокации»: Мирные протесты в Сербии пойдут на спад в ближайшее время

ПРОТЕСТЫ В СЕРБИИ

Накануне в столице Сербии Белграде вспыхнули протесты. Митингующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре города и прилегающие к ней улицы. В акции приняли участие около 36 тысяч человек, передает РИА Новости.

Сообщалось, что многие протестующие пришли на площадь с плакатами и национальными флагами. Они свистели, гудели в вувузелы и скандировали лозунг протестов «Пумпай!», что означает «Качай». Митингующие выступили за проведение досрочных парламентских выборов в стране и объявили о намерении уничтожить Сербию.

«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», - написала в одной из соцсетей экс-премьер Сербии Ана Брнабич.

Трамп объявил о заморозке торговых переговоров с Канадой, продолжив их с Китаем

28 июня в 21:00 (в 22:00 по московскому времени) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом.

СТОЛКНОВЕНИЯ С ПОЛИЦИЕЙ

По данным РИА Новости, митингующие бросали бутылки с водой в кордон жандармерии на улице Краля Милана около здания администрации президента. Демонстранты также бросали в полицию камни, фаеры, петарды и скандировать агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Визит Вучича на Украину объяснили попыткой успокоить протесты в Сербии

В ответ полицейские применили к протестующим силу, используя щиты и дубинки. Силовикам удалось вытеснить митингующих с улицы Кнеза Милоша. Глава МВД Сербии осудил нападение участников акции протеста на правоохранителей и обещал задержать всех причастных.

«Несколько десятков нарушителей задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь», - приводит слова директора полиции Сербии Драгана Васильевича пресс-служба ведомства.

Импичмент Трампа и «цветная революция»: В США начались массовые протесты

Сам президент Сербии Александр Вучич еще до проведения митингов говорил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов. Глава МВД Ивица Дачич накануне призвал митингующих не нападать на сотрудников полиции и госструктуры.

ПРИЧИНЫ И ТРЕБОВАНИЯ

В ноябре 2024 года в Сербии вспыхнули протесты. Это произошло после гибели 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Тогда студенты и оппозиционеры потребовали расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.

«Отставка Вучича?»: Студенческая акция в Сербии стала самой масштабной в истории страны

Протестные акции продолжались несколько месяцев с определенной периодичностью. Позже министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич подал в отставку. Однако новая волна массовых протестов прокатилась по стране в марте 2025 года, когда на улицы Белграда вышли свыше 30 тысяч человек.

В мае 2025 года протестующие потребовали проведения досрочных парламентских выборов. Такое решение было принято в студенческих органах самоуправления. Ана Брнабич отвергла это требование, указав на то, что решение о назначении даты волеизъявления по закону принимает президент республики.

«Ходит по тонкому льду»: Протесты в США обернутся потерей электората для Трампа

Тогда преподаватели сербских высших учебных заведений передали в администрацию президента «академическую петицию» с требованием о назначении даты досрочных парламентских выборов. Ее подписали около 1,5 тысячи преподавателей и профессоров. В свою очередь Александр Вучич назвал эту петицию «бессмысленной глупостью».

«Выборы будут, когда в этом возникнет потребность, а народ пусть думает о повышении зарплат, пенсий и том, как дальше бороться и работать», - заявил президент Сербии в эфире «Pink TV».

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова считает, что массовые протесты в Сербии носили оппозиционный характер, а нынешняя оппозиция в стране имеет прямую поддержку из США и Европы.

«Трамп не отступит»: Протесты в Калифорнии могут затянуться

«Власти уверены, что это Западу выгодно сменить власть в Сербии, чтобы присоединить страну к антироссийским санкциям. У Вучича на политической арене есть явные оппоненты, которые имеют зарубежную поддержку, и в США, и в Европе. Например, бывший мэр Белграда и другие лидеры оппозиции. Главным триггером недовольства внутри страны остается вопрос с Косово. Именно это недовольство очень сложно разрешить формально», - сказала она в беседе с НСН.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ПолицияПарламентВыборыМитингСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры