«Гражданская война и уничтожение Сербии»: В Белграде вновь вспыхнули волнения

ПРОТЕСТЫ В СЕРБИИ

Накануне в столице Сербии Белграде вспыхнули протесты. Митингующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре города и прилегающие к ней улицы. В акции приняли участие около 36 тысяч человек, передает РИА Новости.

Сообщалось, что многие протестующие пришли на площадь с плакатами и национальными флагами. Они свистели, гудели в вувузелы и скандировали лозунг протестов «Пумпай!», что означает «Качай». Митингующие выступили за проведение досрочных парламентских выборов в стране и объявили о намерении уничтожить Сербию.

«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», - написала в одной из соцсетей экс-премьер Сербии Ана Брнабич.