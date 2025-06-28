Трамп объявил о заморозке торговых переговоров с Канадой, продолжив их с Китаем

ЗАМОРОЗКА С КАНАДОЙ И ПОДПИСАНИЕ С КИТАЕМ

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, который затронул интересы американских технологических компаний. По его словам, такой шаг со стороны Оттавы является «прямым и вопиющим» нападением на США.

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», - сообщил Трамп на своей странице в одной из соцсетей.