Трамп объявил о заморозке торговых переговоров с Канадой, продолжив их с Китаем
До этого президент США неоднократно говорил о желании присоединить Канаду к Штатам.
США заморозили все торговые переговоры с Канадой. Это произошло после введения Оттавой налога на цифровые услуги американских компаний. При этом Вашингтон продолжает налаживать торговые отношения с другими странами в том числе с Китаем. Между тем, американский лидер Дональд Трамп не оставляет попыток «уколоть» руководство Канады разговорами о присоединении страны к США.
ЗАМОРОЗКА С КАНАДОЙ И ПОДПИСАНИЕ С КИТАЕМ
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, который затронул интересы американских технологических компаний. По его словам, такой шаг со стороны Оттавы является «прямым и вопиющим» нападением на США.
«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», - сообщил Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
Американский лидер считает, что Канада копирует действия Евросоюза, в котором тоже обсуждали возможность введения такого налога в отношении Вашингтона.
Между тем, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире телеканала «Fox Business» рассказал, что США работают над более чем 20 торговыми соглашениями с другими государствами. По его словам, они находятся на разных стадиях согласования. При этом Хассет добавил, что при необходимости Трамп может перенести крайний срок введения пошлин со странами, проводящими продуктивные переговоры.
Днем ранее президент США объявил о подписании 25 июня торговой сделки США с Китаем, которая предусматривает снижение Вашингтоном пошлин на китайские товары до 55%, а Пекином на американские — до 10%, передает RT.
В связи с этим руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в интервью НСН заметил, что Китаю и США не нужны торговые войны, так как их экономики сильно взаимосвязаны, товарооборот Штатов и КНР составляет порядка $650 млрд, поэтому обе страны будут находить компромиссы.
«В долгосрочной перспективе эта торговая война невыгодна обеим сторонам, хотя для Америки имеет определенные плюсы, потому что задача США — провести реиндустриализацию страны. Показательна и довольно вялая реакция Китая на то, что происходило в Иране. Дело в том, что Китай импортировал из Ирана более чем 90% добываемой там нефти. И было подписано торговое соглашение, по которому Китай собирался вложить порядка $200 млрд в экономику Ирана в ближайшие 20 лет. Это говорит о том, что у Китая другие приоритеты, в частности, отношения с теми же Штатами», - сказал он.
ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К США
До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью агентству «Bloomberg» отметила, что Канада могла бы вступить в Евросоюз, так как граничит с ним по Арктике. Идеи о возможном вступлении Канады в ЕС стали распространяться в экспертных политических кругах в ответ на угрозы Трампа о принудительном включении Канады в состав Штатов.
При этом научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН объяснил, что сообщения о возможном вступлении Канады в ЕС можно считать информационными «вбросами» для оказания психологического давления на американского президента.
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«Попытки Европы интегрировать Канаду в Евросоюз выглядят как сиюминутная политическая риторика на фоне напряженных отношений с США. Не секрет, что Дональд Трамп и министр Канады Марк Карни находятся в натянутых отношениях. Плюс Трамп неоднократно позволял себе такие саркастические высказывания о вступлении Канады в США в качестве 51-го штата. Естественно, все это накладывает отпечаток на двусторонние отношения. А Европа как наблюдатель пытается просто эксплуатировать данную ситуацию в своих интересах. Так что это просто попытка вбросить эту идею в СМИ и посмотреть, как на нее отреагируют лидеры других стран, в том числе Трамп. Это не нужно воспринимать серьезно. В данном случае заявление Каллас мне видится именно как попытка психологического и информационного давления», - отметил он.
Зимой 2025 года Дональд Трамп еще до своего официального вступления на пост президента США неоднократно говорил о желании присоединить к стране Канаду. В январе он даже публиковал в своих соцсетях две карты с «присоединенной» к США Канадой, передает RT.
Политик заявлял, что многие жители соседнего государства якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом Америки. По мнению Трампа, объединение с США может принести Канаде не только экономическую стабильность, но и защитить ее от внешних угроз, якобы исходящих от «российских и китайских кораблей».
Ранее, в мае 2025 года, американский президент на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме вновь заявил о возможности присоединения Канады к США и назвал такой сценарий реалистичным при обоюдном согласии сторон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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