«Трамп действительно перегибает палку. Он выдворяет мигрантов без суда и следствия, что противоречит Конституции. Оппоненты, которые взывают Трампа к законности всех процедур, правы и звучат убедительно. Вопросы к Трампу возникают и у демократов, и у умеренных республиканцев, не все республиканцы разделяют подходы Трампа. Бумеранг президенту США может прилететь от так называемого “независимого электората”, который всегда колеблется. Трамп рискует потерять голоса независимых избирателей и также вызвать отторжение у умеренных республиканцев. Трамп — это человек, который любит риск и с самого начала ходит по тонкому льду. Ему это может аукнуться на промежуточных выборах в 2026 году. Если республиканцы потеряют одну из палат, то это будет признак того, что население недовольно президентом и его действиями. Если же республиканцы умудрятся сохранить электорат, это будет чудо политтехнологии и профессионализма его команды», — сказал Кошкин.

Вместе с тем собеседник НСН назвал подобные протесты обычным делом для США.

«Думаю, это рутинное явление для США. Новшество в стилистике Трампа разве что в том, что он подключает Нацгвардию, но это больше популистский шаг в системе координат действующего президента США. Для него важно быть сильным лидером, который подавляет недовольство, быть уважаемым даже противниками. А агрессивные протесты и насилие во время них вплоть до жертв — это норма. Сами США родились на протестной культуре, которая сопровождает ее на протяжении всей истории. Для них протесты — немного более идеалистическая форма, чем, скажем, для россиян, причем это касается как демократов, так и республиканцев», — добавил американист.