«Ходит по тонкому льду»: Протесты в США обернутся потерей электората для Трампа
История США показывает, что агрессивные протесты и насилие во время них — норма для США, однако бунт в Техасе и Калифорнии способен обернуться для Трампа потерей части электората, сказал НСН Павел Кошкин.
Трамп перегнул палку в отношении мигрантов, которых выдворяют в нарушение Конституции без суда и следствия, им недовольны как демократы, там и республиканцы, нынешние беспорядки в стране могут обернуться для Трампа провалом на промежуточных выборах в 2026 году. Об этом НСН заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Протесты против иммиграционных рейдов властей США прошли в городах Остин и Даллас штата Техас, сообщил его губернатор Грег Эбботт. Были арестованы десятки демонстрантов. Как сообщает агентство The Associated Press, демонстранты вышли на улицы в городах Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Санта-Ана (Калифорния). Согласно приказу президента США Дональда Трампа, в Лос-Анджелес 9 июня начали прибывать дополнительно 2000 военнослужащих Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Кошкин отметил, что протесты могут обернуться для Трампа потерей независимого электората.
«Трамп действительно перегибает палку. Он выдворяет мигрантов без суда и следствия, что противоречит Конституции. Оппоненты, которые взывают Трампа к законности всех процедур, правы и звучат убедительно. Вопросы к Трампу возникают и у демократов, и у умеренных республиканцев, не все республиканцы разделяют подходы Трампа. Бумеранг президенту США может прилететь от так называемого “независимого электората”, который всегда колеблется. Трамп рискует потерять голоса независимых избирателей и также вызвать отторжение у умеренных республиканцев. Трамп — это человек, который любит риск и с самого начала ходит по тонкому льду. Ему это может аукнуться на промежуточных выборах в 2026 году. Если республиканцы потеряют одну из палат, то это будет признак того, что население недовольно президентом и его действиями. Если же республиканцы умудрятся сохранить электорат, это будет чудо политтехнологии и профессионализма его команды», — сказал Кошкин.
Вместе с тем собеседник НСН назвал подобные протесты обычным делом для США.
«Думаю, это рутинное явление для США. Новшество в стилистике Трампа разве что в том, что он подключает Нацгвардию, но это больше популистский шаг в системе координат действующего президента США. Для него важно быть сильным лидером, который подавляет недовольство, быть уважаемым даже противниками. А агрессивные протесты и насилие во время них вплоть до жертв — это норма. Сами США родились на протестной культуре, которая сопровождает ее на протяжении всей истории. Для них протесты — немного более идеалистическая форма, чем, скажем, для россиян, причем это касается как демократов, так и республиканцев», — добавил американист.
В свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на администрацию Трампа. Он назвал развертывание войск Нацгвардии и морской пехоты ненужным и незаконным, а также обвинил президента в «беспрецедентном захвате власти». По мнению Кошкина, иск Ньюсома не будет удовлетворен.
«Если мы берем консервативные штаты, например, Техас, то в них миграционное законодательство более жесткое, как правило, они стараются идти в одном фарватере с администрацией Трампа. Если мы говорим о либеральных штатах, например, об оплоте сопротивления Трампу — Калифорнии, Массачусетсе, Иллинойсе, Пенсильвании, в этих штатах сильнее неповиновение. Трамп пообещал закручивать гайки в отношении мигрантов еще до своего прихода к власти, что вызвало недовольство свыше 20 губернаторов из демократических штатов. Трамп заявил, что будет жестко подавлять протесты, а после инаугурации призвал арестовывать бунтовщиков. Что касается поддержки Трампом идеи ареста Ньюсома, до этого вряд ли найдет. Иск же Ньюсома частично имеет под собой основания, но в данном случае местные законы вступают в конфликт с федеральным центром, который усматривает в насильственных протестах угрозу безопасности страны. Если в Калифорнии у иска будут шансы на удовлетворение, то Верховный суд, в котором большинство — консерваторы, скорее всего, поддержит Трампа», — подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что Ньюсом должен понести ответственность за обострение ситуации в Лос-Анджелесе, и выразил поддержку идее его ареста.
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