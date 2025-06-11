Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, но ее президент начал смотреть на Запад, чтобы сохранить власть, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в эфире НСН.

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала спецоперации приедет на Украину с визитом 11 июня. Он сообщил об этом на своем официальном сайте. Чуть ранее Служба внешней разведки России заявляла, что через Белград Киев получил сотни тысяч боеприпасов и снарядов. В то же время, Россия не спешит продлевать газовый контракт со страной, а переговоры между сторонами временно не продвигаются. Эксперт предположил, что ряд факторов привел к охлаждению в двусторонних отношениях.