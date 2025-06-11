Визит Вучича на Украину объяснили попыткой успокоить протесты в Сербии
Визит президента Сербии Александра Вучича на Украину — это попытка политика успокоить его противников, заявил НСН Евгений Колосков.
Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, но ее президент начал смотреть на Запад, чтобы сохранить власть, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в эфире НСН.
Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала спецоперации приедет на Украину с визитом 11 июня. Он сообщил об этом на своем официальном сайте. Чуть ранее Служба внешней разведки России заявляла, что через Белград Киев получил сотни тысяч боеприпасов и снарядов. В то же время, Россия не спешит продлевать газовый контракт со страной, а переговоры между сторонами временно не продвигаются. Эксперт предположил, что ряд факторов привел к охлаждению в двусторонних отношениях.
«Ряд комментаторов уже считает, что отсутствие значимых прорывов на Востоке после майского визита в Россию приведет Вучича к повороту на Запад, а визит на Украину является доказательством этого тезиса. В российском медиаполе уже появилась активная критика политического курса Сербии, поэтому можно говорить об охлаждении в отношениях. Маловероятно, что страна присоединится к антироссийским санкциям при действующей администрации, так как это было бы довольно резким и неожиданным поворотом, от них этого никто не требует, да и все понимают, что для России эти действия не нанесут никакого вреда. Сербия и так делает многое на пути к евроинтеграции и поддерживает общие направления внешней политики ЕС», — отметил он.
Колосков также подчеркнул, что главные противники президента прямо сейчас — это сторонники сближения с Брюсселем, и он пытается их успокоить.
«Русский фактор присутствует в критике Вучича, так как среди более патриотической оппозиции он не считается пророссийским лидером, а либеральная утверждает обратное, что он не проевропейский президент. Визит на Украину — это попытка заигрывания с той частью электората, которая смотрит на Запад. В стране не стихают протесты, поэтому президент считает, что сейчас ему нужно несколько успокоить своих противников таким шагом», — добавил он.
Ранее Колосков заявил НСН, что Сербия никогда не поддержит СВО и уйдет от нейтральности к антироссийской риторике.
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