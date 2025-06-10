«Трамп не отступит»: Протесты в Калифорнии могут затянуться
Протесты в ряде штатов не испугают Дональда Трампа, наоборот он будет действовать еще активнее в вопросах борьбы с миграцией, а судебные тяжбы с властями Калифорнии могут затянуться, заявил НСН Малек Дудаков.
Власти Калифорнии пустили на самотек ситуацию с протестами против миграционной политики главы США Дональда Трампа, поэтому в Лос-Анджелесе это может тянуться долго. Об этом в беседе с НСН рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
Протесты против иммиграционных рейдов властей США прошли в городах штата Техас, таких как Остин и Даллас, сообщил губернатор Грег Эбботт. Были арестованы десятки демонстрантов. Как пишет The Associated Press, помимо Лос-Анджелеса в Калифорнии, где массовые протесты, превратившиеся в беспорядки, идут уже три дня, демонстранты также вышли на улицы в городах Сан-Франциско и Санта-Ана. Дудаков заявил, что ситуация не чрезвычайная, но в Лос-Анджелесе может затянуться.
«Ничего беспрецедентного в этой ситуации нет, учитывая, что мы помним, как общенационально развивались погромы BLM (англ. Black Lives Matter – «жизни черных важны» – движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, прим. НСН). Пытаются, конечно, немножко поднять протестующих в Техасе, в Нью-Йорке, но там, скорее всего, это довольно быстро спадет на нет. А вот в Калифорнии, в Лос-Анджелесе это действительно может довольно долго продолжаться. Местные власти отошли от ситуации. Если бы они хотели закрутить гайки, они бы это сделали. Пока что заставляют федералов действовать самостоятельно, и даже поручают части своих калифорнийских правоохранителей не влиять на ситуацию», - рассказал он.
По его словам, Трамп уверен в своей правоте и не будет отступать от своего курса борьбы с мигрантами.
«Трамп полагает что, что в вопросе борьбы с миграцией правда на его стороне, тем более что большинство американцев как раз выступают за то, чтобы закручивать гайки в отношении мигрантов. Поэтому сдавать назад он не собирается. Я думаю, что он как раз наоборот будет активнее бороться с ними, чтобы их депортировать, так как опыт Лос-Анджелеса показывает, к чему приводит бесконтрольный миграционный кризис», - уточнил он.
Помимо прочего, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на администрацию Трампа, за то, что тот отправил в штат войска Национальной гвардии и морской пехоты для урегулирования ситуации с протестами. Ньюсом назвал эти действия ненужными и обвинил президента в «беспрецедентном захвате власти». Дудаков считает, что суд может быть затяжным, однако будет на стороне Трампа.
«Что касается судебного процесса в Калифорнии, он может длиться долгое время. Тем более, что там, скорее всего, иск дойдет до Верховного суда, где большинство республиканцев, и они вполне могут встать на сторону Трампа», - подытожил Дудаков.
По данным AP, по приказу президента США в Лос-Анджелес в понедельник начали прибывать дополнительно 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. Также в выходные туда направили 2 тысячи гвардейцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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