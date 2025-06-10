«Ничего беспрецедентного в этой ситуации нет, учитывая, что мы помним, как общенационально развивались погромы BLM (англ. Black Lives Matter – «жизни черных важны» – движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, прим. НСН). Пытаются, конечно, немножко поднять протестующих в Техасе, в Нью-Йорке, но там, скорее всего, это довольно быстро спадет на нет. А вот в Калифорнии, в Лос-Анджелесе это действительно может довольно долго продолжаться. Местные власти отошли от ситуации. Если бы они хотели закрутить гайки, они бы это сделали. Пока что заставляют федералов действовать самостоятельно, и даже поручают части своих калифорнийских правоохранителей не влиять на ситуацию», - рассказал он.

По его словам, Трамп уверен в своей правоте и не будет отступать от своего курса борьбы с мигрантами.

«Трамп полагает что, что в вопросе борьбы с миграцией правда на его стороне, тем более что большинство американцев как раз выступают за то, чтобы закручивать гайки в отношении мигрантов. Поэтому сдавать назад он не собирается. Я думаю, что он как раз наоборот будет активнее бороться с ними, чтобы их депортировать, так как опыт Лос-Анджелеса показывает, к чему приводит бесконтрольный миграционный кризис», - уточнил он.

Помимо прочего, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на администрацию Трампа, за то, что тот отправил в штат войска Национальной гвардии и морской пехоты для урегулирования ситуации с протестами. Ньюсом назвал эти действия ненужными и обвинил президента в «беспрецедентном захвате власти». Дудаков считает, что суд может быть затяжным, однако будет на стороне Трампа.