На прорыв, наперерез: Пригожин и Стрелков порассуждали о контрнаступлении украинских войск
Основные удары украинская армия будет наносить на участке фронта от Угледара до Днепра, при этом массированные удары придутся по штабам российской армии, заявили военные эксперты.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе встречи «Кибер Фронт Z» заявил, что 200 тысяч солдат ВСУ подготовлены для контрнаступления. Вместе с тем предприниматель привел данные ряда экспертов, что численность живой силы противника, брошенной на контрнаступление, может быть вдвое больше — около 400 тысяч украинских солдат. Основатель «Вагнера» добавил, что недооценивать соперника нельзя.
Еще в марте Пригожин говорил о планах ВСУ наступать на четырех направлениях — на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск и на юг в сторону Крыма. По его словам, наступление весны, теплая и сухая погода способствуют применению украинскими войсками тяжелой техники, поставляемой блоком НАТО. Он добавил, что украинское командование рассредоточит солдат в различных точках. Основатель ЧВК «Вагнер» предположил, что в первую очередь украинские войска попытаются выйти под Белгород, чтобы сделать его «разменной картой» для давления на Россию.
КУДА ПРИЛЕТИТ?
Тем временем экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) предположил, что основные удары ВСУ нанесет на весьма обширном участке от Угледара до Днепра. Об этом сообщил Telegram-канал BRIEF.
По его словам, это наиболее выгодная позиция для ВСУ. С одной стороны, именно здесь выступление украинской армии может быть наиболее стратегически успешным, с другой стороны — на этом участке противник может максимально эффективно использовать поставляемую Западом бронетехнику. Стрелков отметил, что не имеет значения, дойдут ли ВСУ до побережья Азовского моря, главное для них — перерезать ключевые дороги.
Экс-министр обороны ДНР добавил, что такой маневр украинской армии серьезно осложнит положение тех российских военнослужащих, которые сражаются западнее Мелитополя. Он подчеркнул, что в этом случае они будут вынуждены базироваться лишь в Крыму. Это приведет к чрезвычайным трудностям со снабжением армии.
УДАРЯТ ПО ШТАБАМ
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что первыми предвестниками масштабного наступления станут массированные удары управляемыми снарядами высокой точности из РСЗО HIMARS и из М777 с взрывателями М379 с точностью до пары метров. По его словам, бить украинская армия будет прежде всего по центрам принятия решений — штабам.
Также Рогов отметил, что украинская армия сделает все возможное для нарушения логистических цепочек, так как для армии крайне важное значение имеют своевременность доставки и обеспечение военнослужащих всеми необходимыми боеприпасами, ГСМ и так далее.
После этого, предположил Рогов, украинские солдаты максимально задействуют дроны-камикадзе с технологией «FPV дрон». По его словам, боевиков обучают работе с ними.
ЧТО СКАЖЕТ МИНОБОРОНЫ?
Вместе с тем противник несет внушительные потери живой силы и вооружения. Об этом сообщило Минобороны в своей официальной сводке.
Так, за сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Херсонском направлениях в общей сложности уничтожено свыше 400 солдат ВСУ, а также выведено из строя в общей сложности 20 автомобилей, девять боевых бронированных машин, четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, а также один танк, одна гаубица «Мста-Б», одна гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация» и пушка «Гиацинт-Б».
Кроме того, российские войска в течение суток нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям украинской армии в 127 районах. В частности, российской армии удалось поразить передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков» близ Великого Бурлука Харьковской области, уничтожить склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ и ликвидировать хранилище с 70 тысячами тонн топлива в районе Запорожья.
Также средства ПВО перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч» и одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Кроме того, удалось сбить 14 беспилотников ВСУ.
КАДЫРОВ: НАСТУПЛЕНИЕ СОРВАНО
Тем временем батальон «Восток-Ахмат» четкими и слаженными действиями сумел пресечь наступление формирований ВСУ на Запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров. Итогом работы батальона явились уничтоженная вражеская бронетехника (два танка и одна боевая машина пехоты), потери среди украинских солдат и множество трофеев.
По словам главы Чечни, обстановка в данном регионе находится под контролем.
КРАХ ДАЖЕ ПРИ УСПЕХЕ
ВСУ будут стратегически ослаблены даже при успешном наступлении. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, сообщило издание 19FortyFive.
По мнению военного эксперта, Украина растратит в ходе операции последние силы. Так, газета Washington Post сообщила о потере Украиной большей части обученных до февраля 2022 года солдат. Дэвис полагает, что истощены и мобилизационные резервы Киева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru