На прорыв, наперерез: Пригожин и Стрелков порассуждали о контрнаступлении украинских войск

Экс-министр обороны ДНР добавил, что такой маневр украинской армии серьезно осложнит положение тех российских военнослужащих, которые сражаются западнее Мелитополя. Он подчеркнул, что в этом случае они будут вынуждены базироваться лишь в Крыму. Это приведет к чрезвычайным трудностям со снабжением армии.

УДАРЯТ ПО ШТАБАМ

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что первыми предвестниками масштабного наступления станут массированные удары управляемыми снарядами высокой точности из РСЗО HIMARS и из М777 с взрывателями М379 с точностью до пары метров. По его словам, бить украинская армия будет прежде всего по центрам принятия решений — штабам.

Также Рогов отметил, что украинская армия сделает все возможное для нарушения логистических цепочек, так как для армии крайне важное значение имеют своевременность доставки и обеспечение военнослужащих всеми необходимыми боеприпасами, ГСМ и так далее.

После этого, предположил Рогов, украинские солдаты максимально задействуют дроны-камикадзе с технологией «FPV дрон». По его словам, боевиков обучают работе с ними.

ЧТО СКАЖЕТ МИНОБОРОНЫ?

Вместе с тем противник несет внушительные потери живой силы и вооружения. Об этом сообщило Минобороны в своей официальной сводке.

Так, за сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Херсонском направлениях в общей сложности уничтожено свыше 400 солдат ВСУ, а также выведено из строя в общей сложности 20 автомобилей, девять боевых бронированных машин, четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, а также один танк, одна гаубица «Мста-Б», одна гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация» и пушка «Гиацинт-Б».

Кроме того, российские войска в течение суток нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям украинской армии в 127 районах. В частности, российской армии удалось поразить передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков» близ Великого Бурлука Харьковской области, уничтожить склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ и ликвидировать хранилище с 70 тысячами тонн топлива в районе Запорожья.

Также средства ПВО перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч» и одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Кроме того, удалось сбить 14 беспилотников ВСУ.