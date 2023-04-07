В Донецке предупредили Киев об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

В первые часы наступления украинские войска понесут колоссальные потери. Об этом заявил советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин.

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По его словам, Киев сформировал подразделения для контрнаступления. В них состоят военнослужащие, которые прошли подготовку в странах НАТО

«Надо понимать, что враг достаточно силен, достаточно решительно настроен», - сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Врио главы ДНР заявил, что российская армия готова к любым действиям ВСУ. Гагин считает, что при попытке наступления многие подразделения украинской армии даже не дойдут до линии фронта.

Украина будет использовать при наступлении западную технику, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Наиболее опасным он назвал южное направление.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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