Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил на своей странице в соцсетях о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.

Пригожин рассказал, чем займется ЧВК «Вагнер» после окончания спецоперации

Пригожин рассказал о положении дел вокруг Бахмута, записав развернутый комментарий для российских журналистов. Бизнесмен заявил о планах ВСУ наступать в четырех направлениях - на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Бахмут и на юг в сторону Крыма.

По словам главы ЧВК, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек, которых будут концентрировать в различных местах. Пригожин отметил, что Белгород является разменной картой для давления на Россию. Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема».

Ранее Пригожин ответил на слухи о планах «Вагнера» «свернуть операции».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияНаступлениеБелгородВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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