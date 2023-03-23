Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород

Пригожин рассказал о положении дел вокруг Бахмута, записав развернутый комментарий для российских журналистов. Бизнесмен заявил о планах ВСУ наступать в четырех направлениях - на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Бахмут и на юг в сторону Крыма.

По словам главы ЧВК, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек, которых будут концентрировать в различных местах. Пригожин отметил, что Белгород является разменной картой для давления на Россию. Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема».

Ранее Пригожин ответил на слухи о планах «Вагнера» «свернуть операции».

