Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил на своей странице в соцсетях о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.
Пригожин рассказал о положении дел вокруг Бахмута, записав развернутый комментарий для российских журналистов. Бизнесмен заявил о планах ВСУ наступать в четырех направлениях - на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Бахмут и на юг в сторону Крыма.
По словам главы ЧВК, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек, которых будут концентрировать в различных местах. Пригожин отметил, что Белгород является разменной картой для давления на Россию. Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема».
Ранее Пригожин ответил на слухи о планах «Вагнера» «свернуть операции».
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