Экс-советник Пентагона назвал цели российских сил после падения Артемовска
Город Артемовск (Бахмут) стал новой точкой притяжения на карте спецоперации, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный отметил, что полное освобождение Артемовска позволит российским силам продвигаться на северном и западном направлении. Там расположены города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
Макгрегор назвал Артемовск ключевой точкой для дальнейшего российского наступления. Оставшимся в городе украинским войскам придется сложить оружие в ближайшее время, считает экс-советник главы Пентагона.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, юридически город взят, пишет «Радиоточка НСН».
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