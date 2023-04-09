Экс-советник Пентагона назвал цели российских сил после падения Артемовска

Город Артемовск (Бахмут) стал новой точкой притяжения на карте спецоперации, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Военный отметил, что полное освобождение Артемовска позволит российским силам продвигаться на северном и западном направлении. Там расположены города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Макгрегор назвал Артемовск ключевой точкой для дальнейшего российского наступления. Оставшимся в городе украинским войскам придется сложить оружие в ближайшее время, считает экс-советник главы Пентагона.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, юридически город взят, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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