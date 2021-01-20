Чешского президента Милоша Земана привили от коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств ранее одобрило использование на территории ЕС двух вакцин от коронавируса: первая разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna. Однако вакцина Pfizer привела к смерти нескольких человек и другим побочным эффектам. Так, в Германии после прививки от COVID-19 вакциной от Pfizer и BioNTech скончались десять пожилых пациентов. В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer. Все умершие были старше 80 лет. Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции. В Израиле у 13 израильтян первая доза вакцины от коронавируса компании Pfizer вызвала паралич лицевого нерва.

В то же время власти Италии готовят иски в отношении американской компании Pfizer, не соблюдающей сроки поставок вакцин против коронавируса. Фармкомпания в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы ранее согласованных поставок. что срывает программу вакцинации в Италии.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.

