Умерла актриса Татьяна Плетнева

Кинематографист вспомнил, что общался с Плетневой год назад. Тогда актриса пожаловалась на усталость, пишет RT.

«Я тогда сказал ей, что надо отдохнуть, ведь 180 ролей, которые она сыграла, требуют большого труда. К сожалению, она не прислушалась», - рассказал Никитин.

Как сообщили в окружении Плетневой, причиной ее смерти стал рак. Актриса боролась с онкологией в последние годы.

Татьяна Плетнева родилась в 1977 году в Воткинске, окончила петербургский Балтийский институт. Актриса сыграла почти две сотни ролей в фильмах и сериалах, в числе которых «Интерны», «Папины дочки», «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей».

