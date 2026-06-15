Умерла актриса Татьяна Плетнева
Российская актриса Татьяна Плетнева умерла в возрасте 48 лет. Об этом рассказал режиссер Марат Никитин в беседе с ТАСС.
Кинематографист вспомнил, что общался с Плетневой год назад. Тогда актриса пожаловалась на усталость, пишет RT.
«Я тогда сказал ей, что надо отдохнуть, ведь 180 ролей, которые она сыграла, требуют большого труда. К сожалению, она не прислушалась», - рассказал Никитин.
Как сообщили в окружении Плетневой, причиной ее смерти стал рак. Актриса боролась с онкологией в последние годы.
Татьяна Плетнева родилась в 1977 году в Воткинске, окончила петербургский Балтийский институт. Актриса сыграла почти две сотни ролей в фильмах и сериалах, в числе которых «Интерны», «Папины дочки», «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей».
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