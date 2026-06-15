«Здесь вопрос не просто в ударах, а в том, кто хозяин положения. Иран хочет остаться лидером в Ливане. Если это произойдет, то вся эта война пошла насмарку, потому что Ливан угрожает непосредственно Израилю. И фактически продолжается война Ирана против Израиля. Поэтому Израиль не хочет этот вопрос оставлять нерешенным. По этому вопросу есть конфликт, который должен как-то решаться между США и Израилем. Израиль заявляет в достаточно жесткой форме, что хочет добиться исчезновения ливанской «Хезболлы». Эта сделка между Ираном и США в этой части остается непонятной», - подчеркнул он.

В соглашении не прописан четкий механизм прекращения Ираном поддержки других сил, включая «Хезболлу», что больше всего напрягает Израиль, отметил Цви Маген. При этом ракетная программа тоже вызывает вопросы.

«Что касается ракетной программы Ирана, конечно, для Израиля было бы лучше, чтобы ее не было. Я так понимаю, что этот вопрос не до конца обсужден. Стороны в течение 60 дней будут обсуждать все еще раз. У Израиля есть три требования. Первое – это ядерное оружие, второе – ракетная программа, третье – поддержка группировок, включая «Хезболлу». Израиль сделает все возможное, чтобы воздействовать на реализацию этих вопросов. Должна найтись формула, чтобы стороны могли пока просто сосуществовать, но вопрос сложный», - заключил собеседник НСН.

Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных материалов и обогащения урана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из обсуждения, пишут СМИ.

На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается сильное давление внутри страны, пишет The New York Times. Люди не хотят, чтобы он подчинялся американскому лидеру Дональду Трампу, который «выбивает» выгодные для себя условия в сделке с Ираном, при этом идти против Вашингтона Нетаньяху не может.

