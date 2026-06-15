Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
Как отметил Путин, Китай под руководством Си Цзиньпина добивается достижений в экономическом, социальном, научно-техническом развитии, укрепляет свои позиции в мире, пишет RT.
«Мы... продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка», - указал российский президент.
Он пожелал коллеге здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в государственной деятельности.
Накануне Владимир Путин по телефону поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием.
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