Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Как отметил Путин, Китай под руководством Си Цзиньпина добивается достижений в экономическом, социальном, научно-техническом развитии, укрепляет свои позиции в мире, пишет RT.

«Мы... продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка», - указал российский президент.

Он пожелал коллеге здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в государственной деятельности.

Накануне Владимир Путин по телефону поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Кристина Соловьева
ТЕГИ:ПоздравлениеКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры