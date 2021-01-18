Le Monde: вакцина компании Pfizer могла быть зарегистрирована после давления на регулятор ЕС
При утверждении вакцины от COVID-19 Pfizer оказывалось давление на Европейское агентство лекарственных средств, пишет издание Le Monde со ссылкой на опубликованные в интернете конфиденциальные документы регулятора.
В них говорилось, что качество препарата было поставлено под сомнение. Однако, ряд высокопоставленных представителей ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечал, что с вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna «до сих пор имеются проблемы».
Как подчеркивает Le Monde, больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Так, вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.
Как сообщалось, паралич лицевого нерва стал реакцией у 13 израильтян на первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.
В министерстве здравоохранения Израиля считают, что реальное число пациентов с такими осложнениями больше.
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