Le Monde: вакцина компании Pfizer могла быть зарегистрирована после давления на регулятор ЕС

При утверждении вакцины от COVID-19 Pfizer оказывалось давление на Европейское агентство лекарственных средств, пишет издание Le Monde со ссылкой на опубликованные в интернете конфиденциальные документы регулятора.

В них говорилось, что качество препарата было поставлено под сомнение. Однако, ряд высокопоставленных представителей ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечал, что с вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna «до сих пор имеются проблемы».

Как подчеркивает Le Monde, больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Так, вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Эксперты из КНР призвали остановить вакцинацию пожилых людей препаратом Pfizer

Как сообщалось, паралич лицевого нерва стал реакцией у 13 израильтян на первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

В министерстве здравоохранения Израиля считают, что реальное число пациентов с такими осложнениями больше.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры