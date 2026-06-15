Продюсеру певицы Линды утвердили домашний арест
Саунд-продюсеру певицы Линды (Светланы Гейман) Михаилу Кувшинову утвердили домашний арест по делу о мошенничестве с авторскими правами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.
Ранее Кувшинов стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшим по нему признан продюсер Максим Фадеев. Разбирательство касается авторских прав на музыкальные произведения, материальный ущерб по делу составляет более 1 млн рублей.
В мае столичный Тверской суд отправил Кувшинова под домашний арест. Мосгорсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.
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