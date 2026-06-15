В документе отмечается, что с 2022 года западные силы активно используют нелегитимный неонацистский режим в Киеве как «геополитический и военный плацдарм» против РФ.

«В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь», - подчеркивается в докладе.

Ранее директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что Украина намеренно нагнетает обстановку в отношениях с Белоруссией, не исключая возможности провокаций в адрес Минска.

