МИД: Запад обсуждает использование киевского режима против Белоруссии

Запад начал обсуждать использование украинского режима против Белоруссии. Об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный доклад министерств иностранных дел России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных государствах.

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В документе отмечается, что с 2022 года западные силы активно используют нелегитимный неонацистский режим в Киеве как «геополитический и военный плацдарм» против РФ.

«В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь», - подчеркивается в докладе.

Ранее директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что Украина намеренно нагнетает обстановку в отношениях с Белоруссией, не исключая возможности провокаций в адрес Минска.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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