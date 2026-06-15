МИД: Запад обсуждает использование киевского режима против Белоруссии
Запад начал обсуждать использование украинского режима против Белоруссии. Об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный доклад министерств иностранных дел России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных государствах.
В документе отмечается, что с 2022 года западные силы активно используют нелегитимный неонацистский режим в Киеве как «геополитический и военный плацдарм» против РФ.
«В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь», - подчеркивается в докладе.
Ранее директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что Украина намеренно нагнетает обстановку в отношениях с Белоруссией, не исключая возможности провокаций в адрес Минска.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Мог бы позвонить в АП!»: Сокуров остался недоволен ответом Михалкова
- Хронический дефицит: Почему россияне готовы перерабатывать неофициально
- Лавров: Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем
- Эксперт объяснил опасность запуска двигателя у затопленной ливнями машины
- МИД: Запад обсуждает использование киевского режима против Белоруссии
- Продюсеру певицы Линды утвердили домашний арест
- В Краснодаре из-за ливней затопило более 20 многоэтажных домов
- Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ставке ЦБ в пятницу
- Умерла актриса Татьяна Плетнева
- Минтруд напомнил о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе