В Краснодаре из-за ливней затопило более 20 многоэтажных домов

Подтопления дорог, придомовых территорий и цоколей многоквартирных домов зафиксированы в Краснодаре после проливных дождей. Об этом сообщила городская единая дежурная диспетчерская служба.

Отмечается, что за минувшие сутки в ЕДДС поступило 252 заявки от краснодарцев.

«Из них 106 - подтопления проезжей части дорог, придомовых территорий частных домов - 53, цокольных этажей многоквартирных домов - 23, придомовых территорий МКД - 70», - приводит сообщение службы ТАСС.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края и ряде сельских поселений Крымского района Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления территорий.

