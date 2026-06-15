В Краснодаре из-за ливней затопило более 20 многоэтажных домов
Подтопления дорог, придомовых территорий и цоколей многоквартирных домов зафиксированы в Краснодаре после проливных дождей. Об этом сообщила городская единая дежурная диспетчерская служба.
Отмечается, что за минувшие сутки в ЕДДС поступило 252 заявки от краснодарцев.
«Из них 106 - подтопления проезжей части дорог, придомовых территорий частных домов - 53, цокольных этажей многоквартирных домов - 23, придомовых территорий МКД - 70», - приводит сообщение службы ТАСС.
Ранее в Славянском районе Краснодарского края и ряде сельских поселений Крымского района Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления территорий.
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