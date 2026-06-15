Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ставке ЦБ в пятницу

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посетит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

В ЦБ рассказали, что Набиуллина находится на больничном

Пресс-конференция состоится 19 июня.

«В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя... Алексей Заботкин», - указано в сообщении.

Ранее глава ЦБ пропустила Петербургский международный экономический форум в связи с больничным. Позднее в Кремле призвали не строить «теории заговора» из-за ситуации вокруг Набиуллиной.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира Набиуллина

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