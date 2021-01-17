У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки Pfizer

Как рассказал один из получивших осложнение после вакцины Pfizer, странные ощущения на подбородке и во рту возникли у него уже через несколько минут после вакцинации. С ними он проходил около 28 часов, и полностью боль еще не прекратилась.

В министерстве здравоохранения допускают вакцинирование второй дозой препарата, при этом рекомендуют отложить процедуру «до тех пор, пока парез не пройдет», отмечает РИА Новости.

Медики, в свою очередь, сомневаются в целесообразности использования вакцины для тех, кто уже перенес паралич лицевого нерва.

Напомним, вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря. Первую дозу вакцины уже получили 2 027 835 человек, вторую - 205 579.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал о недостатках вакцины Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.

«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.

