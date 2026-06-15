В Самаре при пожаре в пятиэтажке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Самаре. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
«В результате пожара погибли два человека», — отметили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет RT.
Ранее стало известно о возгорании на первом этаже пятиэтажки по улице 22-го Партсъезда. Пожар перекинулся на верхние этажи, было повреждено 24 квартиры. Сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших. Из-за ЧП произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, вторым и третьим этажами. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв бытового газа.
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