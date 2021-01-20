Италия намерена подать иск на Pfizer из-за вакцины от коронавируса
Власти Италии готовят иски в отношении американской компании Pfizer, не соблюдающей сроки поставок вакцин против коронавируса. Об этом сообщает канал Rai News 24 со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу.
Поводом стало то, что фармкомпания в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы ранее согласованных поставок. В Италии это угрожает всей кампании по вакцинации населения, которая стартовала в конце прошлого года.
Отмечается, что американская компания уже сократила поставки почти на треть на этой неделе, на следующей также ожидается уменьшение поставок.
Всего Италия заказала более 200 млн доз вакцины от шести производителей.
Между тем, Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию отечественной вакцины "Спутник V" в странах Евросоюза, сообщает РЕН ТВ.
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