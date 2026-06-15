В период дефицита кадров переработки встречаются чаще, больше всего «страдает» сфера строительства, финансы, торговля и логистика, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.

С переработками на основном месте работы сталкиваются 38% трудящихся россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос Online Market Intelligence. В среднем сверхурочная работа занимает 7 часов в неделю. Отмечается, что лишь в 37% случаев сверхурочная работа оформляется официально. Лоикова рассказала, кто перерабатывает чаще всего.