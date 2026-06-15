По 12 часов в день: Какие профессии чаще всего работают сверхурочно
Зулия Лоикова заявила НСН, что 70% работников в сфере транспорта и логистики жалуются на хронические переработки.
В период дефицита кадров переработки встречаются чаще, больше всего «страдает» сфера строительства, финансы, торговля и логистика, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
С переработками на основном месте работы сталкиваются 38% трудящихся россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос Online Market Intelligence. В среднем сверхурочная работа занимает 7 часов в неделю. Отмечается, что лишь в 37% случаев сверхурочная работа оформляется официально. Лоикова рассказала, кто перерабатывает чаще всего.
«Переработок сейчас реально очень много, они участились, каждый кризис мы наблюдаем сплошные переработки. Больше всего это прослеживается в сфере строительства, ремонта, также сюда относятся услуги доставки. С этим сталкиваются финансы, бухгалтерия, потому что отчеты, налоги. Это особенно прослеживается в периоды сдачи отчетности. У нас сейчас переработки связаны с дефицитом кадров, также влияет текучка кадров. Летний период – это тоже сложно, так как некоторые сотрудники в моменте решают пойти в отпуск. Оформления переработок не всегда происходят, это связано с экономическими интересами работодателей и работников. Чаще всего сотрудникам дают отгулы за счет переработок», - отметила она.
По ее словам, летом переработка усиливается в общепите и логистике.
«Соискатели в этих сферах зачастую работают по 12 часов. Это касается и инженеров, например. Отдельно нужно сказать про торговлю и розницу, здесь у нас тоже есть и сезонность, и текучесть кадров. Общепит тоже летом нуждается в большом количестве людей, приходится неофициально перерабатывать, чтобы больше заработать. Пиковый спрос в сезон также затрагивает логистику и транспорт. Здесь у нас 70% работников жалуются на хронические переработки. Не могу промолчать про образование и здравоохранение, врачи и учителя работают сверх нормы, так как людей просто не хватает», - добавила собеседница НСН.
В 2026 году рынок вакансий для кандидатов без опыта заметно сузился: бизнес экономит на обучении и адаптации, отдавая приоритет готовым специалистам, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
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