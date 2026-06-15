Минтруд напомнил о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе
Граждане России имеют право оформить отпуск за свой счет - до пяти календарных дней - для подготовки к свадьбе. Об этом говорится в сообщении Минтруда.
Как отметили в ведомстве, отпуск предоставляется на основании письменного заявления сотрудника, и работодатель не может ему отказать.
«Эти 5 дней не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Стаж не имеет значения: право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно», - отмечается в сообщении Минтруда на платформе «Макс».
Кроме того, такой отпуск может взять работник на испытательном сроке. Этот срок продлят на количество дней отсутствия.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что работодатель не может отказать в предоставлении летнего отпуска родителям детей-инвалидов, несовершеннолетним сотрудникам, многодетным работникам.
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