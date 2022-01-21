«Зеленый» российский газ: Глава МИД Германии «переобулась» в поддержку «Северного потока - 2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэле Швезиг в Германии выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По ее мнению, Берлину следует сосредоточится на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией». Она отметила, что стране «срочно нужен этот трубопровод».

При этом не только Швезиг, на земле которой в городе Любмин находится приемный пункт «Северного потока - 2», заинтересована в успешном запуске трубопровода. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым также признала заинтересованность в российском газе.

Однако в предвыборную кампанию Бербок, одна из лидеров партии «Зеленых», отстаивала противоположную точку зрения, о чем не преминули вспомнить политологи. Так, Александр Рар в интервью «Украине.ру» выразил уверенность, что новый министр «переобулась», сменив должность, и вынуждена была признать, что одних возобновляемых источников энергии стране будет недостаточно.