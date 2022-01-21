«Зеленый» российский газ: Глава МИД Германии «переобулась» в поддержку «Северного потока - 2»
Поддержка «Северному потоку - 2» от главы МИД приближает его к сертификации, при этом эксперты уверены, что в запуске в первую очередь заинтересована сама Европа.
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэле Швезиг в Германии выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По ее мнению, Берлину следует сосредоточится на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией». Она отметила, что стране «срочно нужен этот трубопровод».
При этом не только Швезиг, на земле которой в городе Любмин находится приемный пункт «Северного потока - 2», заинтересована в успешном запуске трубопровода. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым также признала заинтересованность в российском газе.
Однако в предвыборную кампанию Бербок, одна из лидеров партии «Зеленых», отстаивала противоположную точку зрения, о чем не преминули вспомнить политологи. Так, Александр Рар в интервью «Украине.ру» выразил уверенность, что новый министр «переобулась», сменив должность, и вынуждена была признать, что одних возобновляемых источников энергии стране будет недостаточно.
«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — считает Рар.
При этом 17 января на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве Бербок также добавила, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, ФРГ вместе с западными партнёрами примет «совместные подходящие меры».
«Мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», - заявила министр.
При этом ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что решения по сертификации газопровода «Северный поток — 2» в первой половине 2022 года не ожидается. Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.
Комментируя эту ситуацию, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предположил, что Германия осознает всю серьезность проверок «Северного потока – 2» и подходит к процессу скрупулёзно во избежание проблем в будущем.
«Они сейчас ждут документы от Nord Stream 2, а затем примут свое решение, и после этого еще одобрение должно быть со стороны Еврокомиссии. Документы готовятся, есть юридические процедуры. Проекту уделяется такое внимание, что все должно быть без сучка и задоринки, любая зацепка может отбросить процесс согласования и все будет гораздо дольше. Лучше сейчас семь раз отмерить и потом своевременно один раз отрезать. Не думаю, что это недоработка «Газпрома», просто процесс сам по себе нетривиальный. Потому что поправки в законодательство были внесены исключительно, чтобы создать сложности «Северному потоку – 2», как дополнительный рычаг давления на Россию», - отметил Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин 24 декабря заявил, что странам Европы глупо препятствовать запуску «Северного потока 2», поскольку дополнительное поступление газа на рынок снизило бы цену на топливо, для Украины в том числе. По словам главы государства, страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят».
В начале января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что судьба газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от обстановки на российско-украинской границе. Со своей стороны, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал подобные заявления плохой привычкой.
«Здесь, мне кажется, плохая политическая привычка европейских бюрократов и политиков угрожать России. С другой стороны, чтобы закрыть «Северный поток-2», надо ввести новые прямые санкции. Одного политического желания недостаточно. Это должно быть законодательно закреплено. В ответ на новый закон Россия введет свои санкции. Потому что такова уже устоявшаяся практика. Европейцы должны это четко осознавать», - напомнил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что противодействие российскому проекту «Северный поток — 2» объясняется экономическими интересами других стран, в частности США.
«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — отметил политик в комментарии изданию Handelsblatt.
Однако заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.
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