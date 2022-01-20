Политолог Рар: Бербок «переобулась» в вопросе российского газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе. Об этом заявил заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Украине.ру».

Захарова раскрыла тему переговоров Лаврова и Бербок в Москве

Как отметил эксперт, ранее глава МИД ФРГ хотела превратить российский газопровод «Северный поток-2» в «руину на дне Балтийского моря».

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — считает Рар.

Политолог подчеркнул, что министр стала действовать как представитель конструктивной германской дипломатии, пишет РИА ФАН. Бербок признала необходимость надежных поставок газа из России «на много лет вперед».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российский ГазМИДРоссияГермания
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