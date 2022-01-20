Политолог Рар: Бербок «переобулась» в вопросе российского газа

Как отметил эксперт, ранее глава МИД ФРГ хотела превратить российский газопровод «Северный поток-2» в «руину на дне Балтийского моря».

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — считает Рар.

Политолог подчеркнул, что министр стала действовать как представитель конструктивной германской дипломатии, пишет РИА ФАН. Бербок признала необходимость надежных поставок газа из России «на много лет вперед».

