Германия: «Северный поток - 2» нужен для энергоперехода

В Германии выступили за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2», сообщает Zeit.

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Соответствующая инициатива принадлежит премьер-министру федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэле Швезиг.

По ее мнению, Берлину следует сосредоточится на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией». Она отметила, что «срочно нужен этот трубопровод».

Швезиг отметила, что поставки российского газа позволят ФРГ совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за того, что проект «не полностью соответствует европейскому праву». По её словам, проекты в сфере энергетической политики, в том числе газопровод, «должны соответствовать немецкому и европейскому праву».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазГерманияСеверный Поток-2
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