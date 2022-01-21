Германия: «Северный поток - 2» нужен для энергоперехода

Соответствующая инициатива принадлежит премьер-министру федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэле Швезиг.

По ее мнению, Берлину следует сосредоточится на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией». Она отметила, что «срочно нужен этот трубопровод».

Швезиг отметила, что поставки российского газа позволят ФРГ совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за того, что проект «не полностью соответствует европейскому праву». По её словам, проекты в сфере энергетической политики, в том числе газопровод, «должны соответствовать немецкому и европейскому праву».

