«Подрезают себе сук»: Путин высказался о проблемах с «Северным потоком-2»
Президент России Владимир Путин на заседании 24 декабря заявил, что странам Европы глупо препятствовать запуску «Северного потока 2», поскольку дополнительное поступление газа на рынок снизило бы цену на топливо, для Украины в том числе.
По словам главы государства, страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят».
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.
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