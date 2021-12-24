«Подрезают себе сук»: Путин высказался о проблемах с «Северным потоком-2»

Президент России Владимир Путин на заседании 24 декабря заявил, что странам Европы глупо препятствовать запуску «Северного потока 2», поскольку дополнительное поступление газа на рынок снизило бы цену на топливо, для Украины в том числе.

На Украине допустили, что «Северный поток-2» не запустят никогда

По словам главы государства, страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Северный Поток-2Владимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры