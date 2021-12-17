Названы условия начала поставок по «Северному потоку — 2» в январе

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» можно будет начать после того, как Федеральное сетевое агентство завершит процесс сертификации. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель Минэкономики Германии Сузанне Унград.

По ее словам, это «четкая юридическая предпосылка».

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По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, в первой половине следующего года завершение сертификации «Северного потока — 2» также не ожидается.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазГазопроводГерманияРоссияСеверный Поток-2
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