Названы условия начала поставок по «Северному потоку — 2» в январе

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» можно будет начать после того, как Федеральное сетевое агентство завершит процесс сертификации. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель Минэкономики Германии Сузанне Унград.

По ее словам, это «четкая юридическая предпосылка».