«Никаких потерь»: Аналитик о переносе сертификации «Северного потока-2»
Цены на газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» достигнут максимума в первом квартале 2022 года вне зависимости от запуска газопровода, заявил НСН замгендиректора Института национальной энергетики.
Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.
«На самом деле Россия сейчас из-за этой остановки не теряет ничего, «Газпром» получает сверхприбыль. Правда, я не согласен с тем, что текущий кризис как-то связан с объемом загрузки «Северного потока-2». Но, тем не менее, в текущих условиях, при данных ценах на газ, ожидать каких-то значимых потерь на этом направлении из-за того, что «Северный поток-2» невозможно нагрузить, не приходится. Цены на газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» достигнут максимума уже в первом квартале 2022 года, соответственно прибыль будет и далее максимизироваться», - отметил Фролов.
По его словам, с запуском «Северного потока-2» решится ряд вопросов, связанных с надежностью поставок газа на территорию Германии.
«Тут уже вопрос к Германии, если она хочет надежных поставок газа, значит нужно что-то с этим делать, двигаться к заданной процедуре. Я полагаю, газопровод могут запустить к концу 1 квартала 2022 года», - резюмировал Фролов.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Германия осознает всю серьезность проверок «Северного потока – 2» и подходит к процессу скрупулёзно во избежание проблем в будущем.
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