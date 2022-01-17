Глава МИД Германии пригрозила мерами против «Северного потока — 2» при эскалации
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за того, что проект «не полностью соответствует европейскому праву», сообщает РИА Новости.
По её словам, проекты в сфере энергетической политики, в том числе газопровод, «должны соответствовать немецкому и европейскому праву».
«Мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», - заключила министр.
На пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве Бербок также добавила, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, ФРГ вместе с западными партнёрами примет «совместные подходящие меры».
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что решения по сертификации газопровода «Северный поток — 2» в первой половине 2022 года не ожидается, сообщает «Свободная пресса».
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