Глава МИД Германии пригрозила мерами против «Северного потока — 2» при эскалации

По её словам, проекты в сфере энергетической политики, в том числе газопровод, «должны соответствовать немецкому и европейскому праву».

«Мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», - заключила министр.

На пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве Бербок также добавила, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, ФРГ вместе с западными партнёрами примет «совместные подходящие меры».

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что решения по сертификации газопровода «Северный поток — 2» в первой половине 2022 года не ожидается, сообщает «Свободная пресса».

