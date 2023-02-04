Заплатит конечный потребитель. Цены на нефть «перестроились» из-за политики
Решение о введении потолка цен на российские нефтепродукты утверждено Евросоюзом. Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии (ЕК) в субботу, 4 февраля.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН рассказал, что при введении потолка цен на российские нефтепродукты скидка на отечественную нефть скоро будет снижаться, а за подорожание «черного золота» в итоге все равно будет платить конечный потребитель.
«Сейчас увеличилась скидка на нашу нефть, но, опять же, по опыту 2022 года она постепенно снижалась. Сейчас в течение полугода скидка тоже будет снижаться. Рынки перестроились, раньше они были выстроены с точки зрения экономики, а теперь – с точки зрения политики. Как минимум оттого, что приходится очень далеко везти нефть всем, в итоге цена нефти подрастает и за все это платит конечный потребитель», - сказал Юшков.
Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен ратифицировала постановление, которое вводит лимит цен на российские нефтепродукты. Оно начнет действовать с 5 февраля. Документ опубликован на сайте американского финансового ведомства.
По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, такое решение значительно сократит возможность для европейских компаний транспортировать российские нефтепродукты в третьи страны.
«Это значит, что европейские судоходные компании не смогут перевозить нефтепродукты в третьи страны: из России, например, в Индию или на Ближний Восток в том случае, если цена контракта прописана более высокая, чем потолок», — объяснил он в беседе с RT.
Также Митрахович заявил, что буквально через несколько месяцев резко сократится число контрактов на перевозку нефтепродуктами западными судоходными компаниями.
Уже сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что компании из Индии начали расплачиваться за большую часть поставок российской нефти в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — дирхамах. Такое решение объясняется желанием собственников местных нефтеперерабатывающих заводов снизить риски нарушения западных санкций.
«Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали платить за большую часть своей российской нефти, приобретаемой через базирующихся в Дубае трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, дирхамами вместо долларов США <....> При этом банки и финансовые учреждения Индии осторожно относятся к безналичным платежам, чтобы невольно не нарушить многие меры, введенные против России», — отмечается в публикации.
Ранее власти России приняли ответные меры на введение предельной стоимости нефти из РФ и нефтепродуктов в некоторых странах, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий указ главы государства от 27 декабря 2022 года вступает в силу 1 февраля. Так, запрещается поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и гражданам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Данная мера будет применяться на всех этапах поставок вплоть до конечного покупателя
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