«Война на истощение»: Запад оказался в ловушке из-за ответных мер Путина по нефти
Россия запретила поставки нефти зарубежным компаниям, в контрактах с которыми «прямо или косвенно» фиксируется предельная цена на топливо. Аналитики отмечают, что Москва пока ничего не теряет из-за потолка цен.
Запрет России на поставки российской нефти с учетом ценового потолка вступил в силу с 1 февраля. Теперь экспортеры будут обязаны не допускать наличия в зарубежных контрактах положений о применении механизма фиксации предельной цены.
Соответствующий указ в конце декабря подписал Владимир Путин. При этом Минэнерго РФ до 1 марта должно согласовать с Минфином и утвердить порядок мониторинга цен на нефть РФ, поставляемую на экспорт. Президент может принять специальное решение насчет поставок нефти и нефтепродуктов, в отношении которых этим указом ввели ограничения.
С этого дня физические и юридические лица в контрактах не должны допускать применение подобного механизма по ограничению цен. В случае его выявления информация об этом будет направляться в таможенные органы, после чего будут приняты меры по устранению нарушения указа президента.
Специалисты отмечают, что от потолка цен не выиграет никто, но больше проиграет все-таки Запад. Так, экономист Натиг Джафарли предрек странам, которые ввели потолок цен на российскую нефть, проблемы из-за ужесточения Москвой контроля над продажей нефти.
«Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время – это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет», - говорил он.
В Москве также уверены, что Запад поступает неразумно, вводя подобные ограничения, так как они затронут весь рынок. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из России, теперь же Европа «сама себя наказала», попав под влияние США.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН рассказал, что теперь в течение трех-четырех месяцев будет переходный период, на протяжении которого увеличится скидка на российскую нефть, при этом сокращение экспорта не будет критичным. При этом Юшков подчеркнул, что нынешний потолок цен выгоден для России.
«Нас некому заменить на мировом рынке. Иначе был бы введен не потолок цен, а полное эмбарго, как изначально и сделали американцы в марте 2022 года. Так как европейцы и американцы хотят низкой стоимости нефти, то они принимают довольно мягкое решение по потолку цен», — подытожил он.
Потолок цен на нефть, введенный государствами G7, ЕС, Норвегией и Австралией, вступил в силу 5 декабря и составляет 60 долларов за баррель. Под его действие попал транзит российской нефти в третьи страны. Также предполагаются ограничения по предоставлению услуг организациями из стран, принявших данные меры.
Аналитики отмечают, что после введения санкций весной 2022 года Россия в основном перенаправляла свои поставки нефти в Китай, Индию и Турцию. Индия уже заявила, что продолжит покупать российскую нефть и планирует использовать для этого незападные компании. Китай и Турция официально свою позицию не обозначили.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял НСН, что «большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать»,- говорил он.
30 января президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. В сообщении говорится, что в ходе беседы обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
27 января сообщалось, что Соединенные Штаты и некоторые их союзники в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из России хотят сохранить «потолок» в 60 долларов за баррель, при этом Эстония, Литва и Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов.
Отмечается, что Эстония, Литва и Польша настаивают на снижении предела цен на сырую нефть, так как считают его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами.
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что США ведут обсуждения с Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7) по вопросу «подходящего уровня» потолка цен на российские нефтепродукты.
При этом попытки американских властей и их союзников установить «приемлемый» потолок цен на нефть из России могут и вовсе привести к экономической «войне на истощение» между РФ и западными странами, сообщает The National Interest.
Ранее научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье Global Times заявил, что Европейским странам придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса.
По его словам, стагнация в Европе обострила давние проблемы, растет социальная напряженность. Наибольшую проблему для Европы представляет отказ от российских энергоресурсов.
Эксперт отметил, что страны ЕС оказались в ловушке Вашингтона, теперь они зависят от поставок ресурсов из США.
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