«Война на истощение»: Запад оказался в ловушке из-за ответных мер Путина по нефти

Специалисты отмечают, что от потолка цен не выиграет никто, но больше проиграет все-таки Запад. Так, экономист Натиг Джафарли предрек странам, которые ввели потолок цен на российскую нефть, проблемы из-за ужесточения Москвой контроля над продажей нефти.

«Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время – это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет», - говорил он.

В Москве также уверены, что Запад поступает неразумно, вводя подобные ограничения, так как они затронут весь рынок. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из России, теперь же Европа «сама себя наказала», попав под влияние США.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН рассказал, что теперь в течение трех-четырех месяцев будет переходный период, на протяжении которого увеличится скидка на российскую нефть, при этом сокращение экспорта не будет критичным. При этом Юшков подчеркнул, что нынешний потолок цен выгоден для России.

«Нас некому заменить на мировом рынке. Иначе был бы введен не потолок цен, а полное эмбарго, как изначально и сделали американцы в марте 2022 года. Так как европейцы и американцы хотят низкой стоимости нефти, то они принимают довольно мягкое решение по потолку цен», — подытожил он.