СМИ: Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море

Объемы перевалки российской нефти Urals в море достигли рекорда. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания танкеров.

«Россия перевозит рекордные объемы своей флагманской нефти марки Urals в море, поскольку Москва пытается покрыть расходы на фрахт, которые резко возросли после европейских санкций», — указано в материале.

Агентство отмечает, что в январе и декабре, вероятно, в море было перегружено 19 млн баррелей сырья. При этом объем перевалки за январь может достичь рекордных 14 млн баррелей.

По данным агентства, в перевалке Urals, возможно, задействованы пять супертанкеров VLCC в испанской Сеуте. Три судна уже отправились в Азию, еще два остаются в перевалочном пункте.

В декабре Евросоюз запретил морские поставки нефти из России и установил потолок цен на сырье в размере $60 за баррель, напоминает «Свободная пресса». На фоне этого резко увеличились расходы на фрахт. Использование стандартного страхования для судов допускается, если товары на борту продаются по цене не выше установленного лимита.

