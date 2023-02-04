В Минфине США подписано распоряжение о введении потолка цен на нефть из России

Из постановления ясно, что США вводят сразу два лимита на российские нефтепродукты - в зависимости от категории: по $100 и по $45 за баррель, пишет Газета.ru.

Представители коалиции G7 и Австралии, которые совместно решили ввести ценовой лимит на нефтепродукты из России, выразили общее согласие пересмотреть ценовой потолок, если такая необходимость возникнет в марте, отмечает RT.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН рассказал, что при введении потолка цен на российские нефтепродукты скидка на отечественную нефть скоро будет снижаться, а за подорожание «черного золота» в итоге все равно будет платить конечный потребитель.

«Сейчас увеличилась скидка на нашу нефть, но, опять же, по опыту 2022 года она постепенно снижалась. Сейчас в течение полугода скидка тоже будет снижаться. Рынки перестроились, раньше они были выстроены с точки зрения экономики, а теперь – с точки зрения политики. Как минимум оттого, что приходится очень далеко везти нефть всем, в итоге цена нефти подрастает и за все это платит конечный потребитель», - сказал Юшков.

