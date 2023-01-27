«Поворот на Восток»: Эксперты поспорили о падении нефтегазовых регионов в 2023 году
Степан Земцов сказал в эфире НСН, что восточные субъекты могут выиграть от переориентации потоков на Китай, однако Наталья Зубаревич уверена, что они повторят печальную судьбу металлургических регионов.
Эксперты, опрошенные НСН, разошлись во мнениях о возможных проблемах нефтегазовых регионов России в 2023 году.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич прогнозирует снижение их доходов, а директор центра экономической географии и регионалистики в РАНХиГС Степан Земцов видит перспективы в переориентации потоков.
По данным РБК, нефтегазовым регионам, Сахалинской области и Ямало-Ненецкому автономному округу удалось существенно нарастить доходы бюджетов в 2022 году, а вот аутсайдерами оказались металлургические регионы.
«В 2023 году будет снижение доходов нефтегазовых регионов, как оно уже случилось в 2022 году у металлургических, это ежу понятно. Это станет последствием падения цен на нефть, связанного и с эмбарго тоже. Упадут доходы тех регионов, которые не являются большими получателями федеральной помощи», - сказала Зубаревич.
Со своей стороны, Степан Земцов объяснил НСН, как добывающим регионам поможет «поворот на Восток».
«Если нам удастся переориентировать потоки газа и нефти, с высокой вероятностью восточные субъекты Федерации окажутся в выигрыше. Причем не только те, где есть добывающее производство, - те же Сахалин, Якутия, Красноярский край, ХМАО, ЯНАО, - но и регионы, через которые проходят трубопроводы и транспортные пути. Например, Амурская область на границе с Китаем. Вполне возможно, что за счет параллельного импорта и так называемого "поворота на Восток", когда наши транспортные потоки переориентируются, она может выиграть. Та же самая история с Приморским и Хабаровским краем, там развита портовая инфраструктура, соответственно: уголь, нефть, мазут, контейнерные перевозки, все это переориентировалось на восток. В первую очередь, Китай имеется ввиду», - сказал Земцов.
По его мнению, ситуация в металлургических регионах также может исправиться, а вот в приграничных с Украиной областях будут проблемы.
«Металлургия просела, но это может компенсироваться ростом внутреннего спроса. При этом цветные металлы довольно востребованы мировым рынком. Металлургические регионы упали из-за ограничений, компании попали в санкционные списки, а региональный бюджет сильно зависит от НЛМК и "Северстали", если брать Липецкую и Вологодскую область. Здесь все зависит от сценария, насколько активно будет потреблять наше машиностроение, ОПК и строительство. Если стройка не упадет, - это не только жилье, но и инфраструктурное строительство, дороги, - то, может быть, ситуация у металлургов изменится. Кроме того, потоки по металлам тоже могут переориентироваться. Думаю, в какой-то степени пострадают приграничные с Украиной регионы, у них могут быть сложности с бюджетом из-за понятных причин. Тяжело вести бизнес в прифронтовых условиях», - отметил эксперт.
Земцов указал, что федеральный бюджет также будет зависеть от скорости «поворота на Восток».
«Федеральный бюджет будет зависеть от потолка цен на нефть и газ, насколько нам удастся преодолеть ограничения и компенсировать их стоимостью энергоресурсов. Безусловно, потери бюджета будут, но все зависит от того, как быстро удастся осуществить "поворот на Восток" и переориентацию на других потребителей», - заключил собеседник НСН.
Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 2,5 трлн рублей или 28%.
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