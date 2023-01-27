«Поворот на Восток»: Эксперты поспорили о падении нефтегазовых регионов в 2023 году

По данным РБК, нефтегазовым регионам, Сахалинской области и Ямало-Ненецкому автономному округу удалось существенно нарастить доходы бюджетов в 2022 году, а вот аутсайдерами оказались металлургические регионы.

«В 2023 году будет снижение доходов нефтегазовых регионов, как оно уже случилось в 2022 году у металлургических, это ежу понятно. Это станет последствием падения цен на нефть, связанного и с эмбарго тоже. Упадут доходы тех регионов, которые не являются большими получателями федеральной помощи», - сказала Зубаревич.

Со своей стороны, Степан Земцов объяснил НСН, как добывающим регионам поможет «поворот на Восток».

«Если нам удастся переориентировать потоки газа и нефти, с высокой вероятностью восточные субъекты Федерации окажутся в выигрыше. Причем не только те, где есть добывающее производство, - те же Сахалин, Якутия, Красноярский край, ХМАО, ЯНАО, - но и регионы, через которые проходят трубопроводы и транспортные пути. Например, Амурская область на границе с Китаем. Вполне возможно, что за счет параллельного импорта и так называемого "поворота на Восток", когда наши транспортные потоки переориентируются, она может выиграть. Та же самая история с Приморским и Хабаровским краем, там развита портовая инфраструктура, соответственно: уголь, нефть, мазут, контейнерные перевозки, все это переориентировалось на восток. В первую очередь, Китай имеется ввиду», - сказал Земцов.

По его мнению, ситуация в металлургических регионах также может исправиться, а вот в приграничных с Украиной областях будут проблемы.

«Металлургия просела, но это может компенсироваться ростом внутреннего спроса. При этом цветные металлы довольно востребованы мировым рынком. Металлургические регионы упали из-за ограничений, компании попали в санкционные списки, а региональный бюджет сильно зависит от НЛМК и "Северстали", если брать Липецкую и Вологодскую область. Здесь все зависит от сценария, насколько активно будет потреблять наше машиностроение, ОПК и строительство. Если стройка не упадет, - это не только жилье, но и инфраструктурное строительство, дороги, - то, может быть, ситуация у металлургов изменится. Кроме того, потоки по металлам тоже могут переориентироваться. Думаю, в какой-то степени пострадают приграничные с Украиной регионы, у них могут быть сложности с бюджетом из-за понятных причин. Тяжело вести бизнес в прифронтовых условиях», - отметил эксперт.